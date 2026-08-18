Google non produrrà più i Pixel in Cina dal 2027

I Pixel 11 potrebbero essere gli ultimi smartphone di Google prodotti in Cina. Secondo le fonti di Mikkei Asia, l’azienda di Mountain View avrebbe comunicato ai fornitori che utilizzerà solo le fabbriche in India e Vietnam nel 2027. Le prime indiscrezioni risalgono a metà gennaio, ma erano riferite solo ai modelli di fascia alta (quindi non ai Pixel serie A).

Smartphone, smartwatch e auricolari in Vietnam e India

Le fonti di Nikkei Asia aveva confermato che la produzione dei nuovi Pixel, Pixel Pro e Pixel Fold è stata spostata in Vietnam. In Cina rimane al momento la produzione dei Pixel più economici, oltre che quella di smartwatch e auricolari wireless. In base alle nuove indiscrezioni, la Cina verrà definitivamente abbandonata nel 2027. Tutti i dispositivi verranno prodotti nelle fabbriche situate in India e Vietnam.

Google seguirà dunque l’esempio di Samsung. Apple ha incrementato la produzione fuori dalla Cina, anche per ridurre i costi associati ai dazi introdotti dall’amministrazione Trump, ma non può lasciare il paese. L’azienda di Cupertino vende i suoi prodotti in Cina e prossimamente offrirà anche le funzionalità di Apple Intelligence in collaborazione con Alibaba. Google invece non distribuisce i Pixel in Cina.

I Pixel offrono l’accesso prioritario alle nuove versioni di Android e alle funzionalità AI basate su Gemini, ma sono meno popolari degli smartphone di Apple, Samsung e varie aziende cinesi (Google non figura nella top 5 dei produttori mondiali). Nonostante l’incremento dei costi dei chip di memoria (il Pixel 11 costa più dell’iPhone 17), l’azienda californiana ha deciso di aumentare la produzione fino al 10% per superare le 12 milioni di unità del 2025.

Per aumentare il proprio potere contrattuale nell’acquisto, Google avrebbe combinato gli ordini di chip destinati al suo servizio cloud con quelli per gli smartphone nelle trattative con Micron, Samsung e SK hynix. Spostare completamente la produzione dei dispositivi in India e Vietnam potrebbe però comportare un aumento dei costi e quindi dei prezzi finali.