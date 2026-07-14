 Ciclista squalificato per aver indossato occhiali smart
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Ciclista squalificato per aver indossato occhiali smart

Per la prima volta, un ciclista professionista è stato squalificato per aver indossato degli occhiali smart (Oakley Meta) durante una gara.
Ciclista squalificato per aver indossato occhiali smart
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Per la prima volta, un ciclista professionista è stato squalificato per aver indossato degli occhiali smart (Oakley Meta) durante una gara.
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Classe 1992, Willie Smit è un ciclista sudafricano del team China Anta-Mentech impegnato in questi giorni nel Tour of Magnificent Qinghai, in Cina. La sua partecipazione alla corsa è durata poco, solo le prime due tappe: è stato squalificato per aver indossato degli occhiali smart in gara.

Ciclista squalificato per aver indossato occhiali smart

È il primo caso noto di questo tipo. Afferma di non essere stato messo a conoscenza di una nuova regola introdotta nel mese di aprile dall’UCI (Unione Ciclistica Internazionale), proprio per impedire agli atleti di utilizzare questo tipo di dispositivi in gara, traendone un potenziale beneficio.

Nel post qui sopra, il filmato ripreso in soggettiva che testimonia una rovinosa caduta durante la gara. Si scaglia contro quella che definisce una scelta ipocrita dell’organizzazione, puntando il dito contro il fatto che al Tour de France che si svolge in questi giorni puoi letteralmente fare vlog con una telecamera in mano. E sottolinea che non potendo portare con sé uno smartphone, gli occhiali sono serviti solo per registrare video, non per attivare funzionalità AI.

Una regola è una regola e ignorarla non giustifica l’averla infranta. L’aggiornamento del regolamento introdotto in aprile prevede il ban anche per smartwatch e smartband.

Pubblicato il 14 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
14 lug 2026
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