Nothing Phone (3) si è fatto attendere 721 giorni

Quasi due anni, per l’esattezza 721 giorni: è quanto trascorso dal lancio del modello precedente. Perché un’attesa così prolungata per il nuovo Nothing Phone (3)? A spiegarlo è il team al lavoro sulla sua progettazione, giustificando la tempistica con la volontà di proporre un design realmente innovativo, una scheda tecnica da top di gamma e funzionalità esclusive.

Tutto sul nuovo Nothing Phone (3)

Come sempre, sarà il mercato a stabilire il successo o il fallimento dello smartphone, a cui va comunque riconosciuto a prescindere il coraggio di presentarsi con qualcosa di unico e inedito. La sua peculiarità, come già avvenuto per gli altri modelli del marchio, è da ricercare proprio nel design. Molto particolare la configurazione delle fotocamere.

L’attenzione è inevitabilmente calamitata dall’interfaccia Glyph che questa volta fa leva su un piccolo display a matrice posteriore, dalla forma circolare, per mostrare animazioni e notifiche senza dover guardare lo schermo principale. C’è anche un pulsante dedicato, sempre sul retro.

A livello di specifiche tecniche, lo smartphone propone un comparto hardware di tutto rispetto, che lo classifica nella fascia alta del mercato. Ecco quelle più importanti.

Display AMOLED flessibile da 6,67 pollici con risoluzione 2800×1260 pixel, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i e luminosità fino a 4.500 nit;

processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4;

12 o 16 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna;

fotocamere posteriori da 50+50+50 megapixel e frontale da 50 megapixel;

supporto Dual SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC;

altoparlanti stereo simmetrici e due microfoni;

lettore di impronte digitali sotto lo schermo;

batteria con ricarica rapida cablata da 65 W, wireless da 15 W e inversa fino a 7,5 W;

certificazione IP68;

sistema operativo Android con personalizzazione Nothing OS;

dimensioni 160,60×75,59×8,99 millimetri, peso 218 grammi.

Uscita e prezzo

Il nuovo Nothing Phone (3) sarà disponibile per il preordine dal 4 luglio. Arrivando con l’ambizione di competere nel segmento flagship, avrà un prezzo da top di gamma: 849 euro per la versione 12/256 GB, 949 euro per quella 16/512 GB. Sono due le colorazioni previste, White e Black.