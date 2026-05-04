 Samsung Galaxy S26 da 256GB con il nuovo codice eBay a un prezzo shock
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Samsung Galaxy S26 da 256GB con il nuovo codice eBay a un prezzo shock

Super prezzo su eBay con il nuovo codice segreto per il Samsung Galaxy S26 da 256GB che puoi avere scontato di 374 euro.
Samsung Galaxy S26 da 256GB con il nuovo codice eBay a un prezzo shock
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Super prezzo su eBay con il nuovo codice segreto per il Samsung Galaxy S26 da 256GB che puoi avere scontato di 374 euro.

Approfitta di questa promozione incredibile che ti stiamo segnalando per portarti a casa uno degli smartphone più interessanti usciti recentemente. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy S26 da 256 GB a soli 655 euro circa, anziché 1.029 euro, inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai beneficiare di uno sconto già applicato sul prezzo di listino del 33% e un ulteriore ribasso che verrà applicato tramite il codice segreto del 5% per un risparmio di circa 374 euro. Inoltre c’è la possibilità di pagare in tre comode rate da 230,20 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy S26: potentissimo e ora anche al giusto prezzo

Le qualità del Samsung Galaxy S26 non si discutono ed ecco perché a questa cifra è da prendere al volo senza farselo scappare. Ciò che lo distingue dagli altri modelli è sicuramente la sua maneggevolezza. È dotato infatti di un peso di appena 167 grammi, di uno spessore di 7,2 mm ed ha inoltre la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68.

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Monta il potente processore Exynos 2600 con 12 GB di RAM a supporto, il sistema operativo Android 16 con interfaccia ONE UI 8.5 e l’intelligenza artificiale Gemini estremamente presente. La memoria interna in questa versione da 256 GB. Gode anche di un ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz. Offre una batteria da 4300 mAh che, nonostante sia inferiore ad altri modelli, si comporta molto bene. Unica pecca forse la ricarica non velocissima, cablata da 25 W e wireless da 15 W. Lo scomparto fotografico continua a essere ottimo con una fotocamera posteriore da 50 MP e una fotocamera anteriore da 12 MP.

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Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi è sicuramente una delle migliori promozioni del momento. Dunque fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 a soli 655 euro circa, anziché 1.029 euro, inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e lo riceverai a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
4 mag 2026
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