Apple Watch Series 11: 120€ di sconto su Amazon, anche tasso zero

Apple Watch Series 11 è un ottimo smartwatch, perfetto in abbinata con il tuo iPhone. Si tratta dell’ultimo modello di Casa Cupertino che include diverse funzionalità nuove, una batteria che offre più autonomia e un display senza cornici ancora più ampio e luminoso. Acquistalo risparmiando 120 euro su Amazon! Si tratta di un’offerta imperdibile che sta andando a ruba. E se confermi adesso puoi riceverlo già domani con consegna gratuita.

Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero grazie ai pagamenti rateali con Amazon. Basta solo selezionare questa modalità di pagamento prima di metterlo in carrello e proseguire poi come con un qualsiasi ordine. Nessun modulo da compilare né tempi di attesa per l’approvazione. Con un click paghi un po’ alla volta e senza interessi. Niente male vero? Allora non perdere assolutamente questa occasione incredibile di risparmio.

La versione in promozione è quella GPS con cassa da 42 mm in alluminio color argento e con cinturino sport viola nebbia (M/L). I nuovi sensori adottano le più recenti tecnologie di monitoraggio per salute e allenamento. Il nuovo parametro che misura la qualità del sonno ti aiuta ad andare a dormire al momento giusto e monitora il tuo riposo per aggiornati se hai riposato bene o se hai avuto risvegli, problemi di respirazione o battito cardiaco.

Questo orologio è il tuo compagno di fitness ideale che misura parametri evoluti per tutti i tuoi allenamenti. Non perdere altro tempo! Sfrutta ora l’offerta di Amazon, anche a tasso zero e con consegna gratuita veloce. Acquista ora Apple Watch Series 11 a soli 339 euro, invece di 459 euro!