 Apple Watch Series 11: 120€ di sconto su Amazon, anche tasso zero
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Apple Watch Series 11: 120€ di sconto su Amazon, anche tasso zero

Apple Watch Series 11 è in offerta speciale su Amazon: acquistalo adesso risparmiando 120€ sul prezzo di listino, anche a rate tasso zero.
Apple Watch Series 11: 120€ di sconto su Amazon, anche tasso zero
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Apple Watch Series 11 è in offerta speciale su Amazon: acquistalo adesso risparmiando 120€ sul prezzo di listino, anche a rate tasso zero.

Apple Watch Series 11 è un ottimo smartwatch, perfetto in abbinata con il tuo iPhone. Si tratta dell’ultimo modello di Casa Cupertino che include diverse funzionalità nuove, una batteria che offre più autonomia e un display senza cornici ancora più ampio e luminoso. Acquistalo risparmiando 120 euro su Amazon! Si tratta di un’offerta imperdibile che sta andando a ruba. E se confermi adesso puoi riceverlo già domani con consegna gratuita.

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Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero grazie ai pagamenti rateali con Amazon. Basta solo selezionare questa modalità di pagamento prima di metterlo in carrello e proseguire poi come con un qualsiasi ordine. Nessun modulo da compilare né tempi di attesa per l’approvazione. Con un click paghi un po’ alla volta e senza interessi. Niente male vero? Allora non perdere assolutamente questa occasione incredibile di risparmio.

Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport viola nebbia - M/L

Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport viola nebbia – M/L

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La versione in promozione è quella GPS con cassa da 42 mm in alluminio color argento e con cinturino sport viola nebbia (M/L). I nuovi sensori adottano le più recenti tecnologie di monitoraggio per salute e allenamento. Il nuovo parametro che misura la qualità del sonno ti aiuta ad andare a dormire al momento giusto e monitora il tuo riposo per aggiornati se hai riposato bene o se hai avuto risvegli, problemi di respirazione o battito cardiaco.

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Questo orologio è il tuo compagno di fitness ideale che misura parametri evoluti per tutti i tuoi allenamenti. Non perdere altro tempo! Sfrutta ora l’offerta di Amazon, anche a tasso zero e con consegna gratuita veloce. Acquista ora Apple Watch Series 11 a soli 339 euro, invece di 459 euro!

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Pubblicato il 4 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
4 mag 2026
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