Apple Watch Series 11: 120€ di sconto su Amazon, anche tasso zero

Apple Watch Series 11 è un ottimo smartwatch, perfetto in abbinata con il tuo iPhone. Si tratta dell’ultimo modello di Casa Cupertino che include diverse funzionalità nuove, una batteria che offre più autonomia e un display senza cornici ancora più ampio e luminoso. Acquistalo risparmiando 120 euro su Amazon! Si tratta di un’offerta imperdibile che sta andando a ruba. E se confermi adesso puoi riceverlo già domani con consegna gratuita.
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Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport viola nebbia – M/L
La versione in promozione è quella GPS con cassa da 42 mm in alluminio color argento e con cinturino sport viola nebbia (M/L). I nuovi sensori adottano le più recenti tecnologie di monitoraggio per salute e allenamento. Il nuovo parametro che misura la qualità del sonno ti aiuta ad andare a dormire al momento giusto e monitora il tuo riposo per aggiornati se hai riposato bene o se hai avuto risvegli, problemi di respirazione o battito cardiaco.
Questo orologio è il tuo compagno di fitness ideale che misura parametri evoluti per tutti i tuoi allenamenti. Non perdere altro tempo! Sfrutta ora l’offerta di Amazon, anche a tasso zero e con consegna gratuita veloce. Acquista ora Apple Watch Series 11 a soli 339 euro, invece di 459 euro!