Samsung Galaxy S25 FE: costa meno ma non trascura le prestazioni

La ricerca di uno smartphone di fascia medio alta non è certo una passeggiata perché ci sono tantissimi modelli a disposizione e perché ovviamente ognuno ha i suoi gusti e le sue esigenze. Ooggi però ti segnaliamo questa promozione molto interessante. Se vai su Amazon puoi acquistare il Samsung Galaxy S25 FE a 599 euro, invece che 829 euro.

Sul prezzo di partenza quindi c’è uno sconto del 28% che ti permette di risparmiare 230 euro sotto totale. Già per questo motivo sarebbe un grande affare. Inoltre potrai acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

Samsung Galaxy S25 FE: fascia medio alta senza spese esagerata

Sicuramente ciò che distingue il Samsung Galaxy S25 FE è il suo prezzo, che rimane equilibrato per ciò che offre, e con questo sconto è ancora meglio. Anche se la casa coreana ha deciso di mettere a disposizione uno smartphone più accessibile non ha sacrificato eccessivamente le prestazioni. Ad esempio c’è un bellissimo display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 2600 nit. Ha la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere e pesa solo 190 grammi.

La piccola differenza la troviamo sul processore, che in questo caso è un Exynos 2400, invece che lo Snapdragon 8 Elite montato sul modello di punta. Comunque in termini di prestazioni è una differenza che nemmeno si nota se non ci spingiamo nel gaming “aggressivo”. Questo processore viene supportato da 8 GB di RAM, mentre come memoria interna troviamo 256 GB. Un’altra piccola differenza è nella fotocamera dove c’è un sensore posteriore principale da 50 MP e una fotocamera anteriore da 12 MP. Ottime foto senza nulla di straordinario.

Insomma poche rinunce e un grande smartphone. Per il prezzo ne vale davvero la pena. Se vuoi acquistare il tuo Samsung Galaxy S25 FE vai subito su Amazon e lo puoi avere a soli a 599 euro, invece che 829 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.