Amazfit T-Rex 3 Pro: resistenza militare, funzioni smart e autonomia record

Hai deciso di acquistare uno smartwatch rugged che sia pronto per le avventure più estreme? Allora approfitta subito di questa promozione spettacolare che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi acquistare il mitico Amazfit T-Rex 3 Pro a 319 euro, invece che 399,90 euro.

Ebbene sì, possiamo assicurarti che non ci sono errori. Siamo di fronte a uno sconto del 20% che ti consente di risparmiare più di 80 euro sul totale. E avrai per le mani uno smartwatch indistruttibile, pronto per affrontare qualsiasi condizione, e con una straordinaria autonomia. In più c’è la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Amazfit T-Rex 3 Pro: pronto per ogni tipo di sfida

Se sei un tipo avventuriero e ti piacciono gli sport, anche quelli estremi, allora l’Amazfit T-Rex 3 Pro fa sicuramente al caso tuo. È dotato di un display AMOLED in vetro di zaffiro antigraffio con luminosità di 3000 nit e una cassa da 48 mm. Gode di una ghiera con pulsanti in titanio di grado 5 e resistenza di livello militare più impermeabilità per immersioni fino a 45 metri.

Tra le tante funzioni possiamo notare una torcia a LED a due colori con modalità boost per una potenza elevata e segnale SOS. È in grado di monitorare la tua salute e 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e garantisce la bellezza di oltre 180 modalità sportive. Ha il GPS dual-band integrato e mappe offline con pianificazione del percorso. Ultima cosa sicuramente da segnalare la sua straordinaria autonomia: fino a 25 giorni di uso tipico con una ricarica completa.

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