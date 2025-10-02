Google Home Premium, abbonamento con AI per i dispositivi smart

Nest Aware, il servizio che per anni ha gestito le funzioni avanzate di videocamere e dispositivi smart, va in pensione. Al suo posto arriva Google Home Premium, un abbonamento pensato per integrare speaker, display, videocitofoni e telecamere con un nuovo assistente AI: Gemini for Home.

Google Home Premium per la casa mart

Google Home Premium ha due piani. Quello Standard costa 10 euro al mese (o 100 all’anno), quello Advanced 18 euro al mese (o 180 all’anno).

Il piano base dà un mese di registrazioni video degli eventi, avvisi intelligenti quando rileva facce note, pacchi, fumo o movimenti in garage. Include anche Gemini Live e Ask Home per gestire la casa. Quello avanzato raddoppia la cronologia a 60 giorni, aggiunge riepiloghi giornalieri di cosa succede in casa, notifiche più precise e la ricerca nei video con comandi vocali.

Gemini for Home: l’AI che sostituisce Google Assistant

Il pezzo forte è Gemini for Home, che scalza Google Assistant dai dispositivi smart. Gemini Live rende le notifiche più intelligenti, arrivano quando servono davvero e capiscono cosa sta succedendo. Le telecamere guardano e interpretano, non registrano e basta. Ask Photo permette di chiedere a voce e trovare quello che serve. Ask Home gestisce le automazioni e comprende le richieste senza bisogno di comandi precisi. È già utilizzabile su qualsiasi dispositivo degli ultimi dieci anni. Sì, anche quella Nest Cam dimenticata in cantina…

Abbonamenti AI: cosa è incluso e cosa no

Ma attenzione, Google Home Premium non va confuso con gli abbonamenti Google AI. Chi ha già un piano Google AI Ultra, riceverà automaticamente il piano Advanced per la casa. Con Google AI Pro, invece, si avrà il piano Standard incluso, con possibilità di upgrade a Advanced per 10 euro al mese.