Google annuncia nuovi prodotti Nest e Home con Gemini

Google ha svelato quattro nuovi prodotti per la smart home. Nest Cam Indoor (terza generazione), Nest Cam Outdoor (seconda generazione) e Nest Doorbell (terza generazione) sono già in vendita. Google Home Speaker arriverà invece sul mercato in primavera 2026. Tutti supportano l’assistente Gemini for Home e possono essere gestiti con la nuova app Gemini Home.

Nuovi dispositivi con Gemini for Home

Nest Cam Indoor è una videocamera di sicurezza con cavo. Ha un sensore con risoluzione 2K (2560×1440 pixel), campo visivo di 152 gradi e zoom digitale 6x. Può registrare video con risoluzione fino a 2K e HDR. Supporta anche la visione notturna grazie a due LED ad infrarossi. È presente un audio bidirezionale con eliminazione del rumore. La connettività è garantita da Wi-Fi e Bluetooth. Il prezzo è 99,99 euro.

Nest Cam Outdoor è la corrispondente versione per esterno con certificazione IP65. Le specifiche sono identiche. Il prezzo è 149,99 euro. Entrambe sono disponibili in Italia.

Il Nest Doorbell può invece essere acquistato solo in Canada e Stati Uniti. Anche il campanello smart registra video a risoluzione 2K, ma possiede un angolo di visione maggiore (166 gradi). Tutti i dispositivi possono salvare gratuitamente clip di 10 secondi per un totale di sei ore. Per una maggiore durata serve l’abbonamento Google Home Premium (ex Nest Aware) a partire da 10 euro/mese (incluso negli abbonamenti Google AI Pro e Ultra).

Google Home Speaker è infine uno smart speaker con audio a 360 gradi. Arriverà in Italia in primavera. Il prezzo è 99 dollari. Tutti i dispositivi possono essere gestiti con la nuova app Google Home e supportano Gemini for Home, l’assistente AI che sostituisce Google Assistant. La maggioranza delle funzionalità sono gratuite. Per quelle più avanzate serve l’abbonamento Google Home Premium. Gemini for Home sarà disponibile anche i vecchi prodotti (videocamere, smart speaker e smart display).