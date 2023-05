Magic Editor: la rivoluzione dell'editing fotografico con l'AI di Google

Magic Editor è stato presentato al Google I/O 2023, un programma che vuole rivoluzionare l’editing delle foto con l’intelligenza artificiale. Si tratta di una nuova funzione sperimentale di Google Foto che permetterà di apportare modifiche complesse anche senza le competenze professionali.

Due mondi che si incontrano dando vita a Magic Editor. Da un lato, l’intelligenza artificiale: una tecnologia che permette di creare sistemi capaci di apprendere dai dati e di svolgere compiti che normalmente richiederebbero l’intervento umano, come la creazione di un testo o di un’immagine. Dall’altro lato, Google Foto: una delle applicazioni più popolari, nonché il servizio di archiviazione e condivisione delle foto che offre anche diverse funzioni di organizzazione e modifica. Ad esempio, Google Foto è in grado di riconoscere i volti, i luoghi e gli oggetti presenti nelle foto e di raggrupparli in album automatici. Inoltre, Google Foto è in grado di suggerire modifiche ottimali per le foto, come il ritaglio, la rotazione, il bilanciamento del colore e la rimozione delle imperfezioni.

Magic Editor la novità presentata da Google al Google I/O 2023 dimostra le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel campo dell’editing fotografico. Con questa funzione, gli utenti potranno trasformare le loro foto in modo semplice e divertente, ottenendo risultati sorprendenti e personalizzati. Il programma promette di rendere più facili i passaggi di modifica nelle foto, come la rimozione di persone e oggetti indesiderati. Magic Editor è in grado di creare nuovi contenuti per riempire gli spazi vuoti e di produrre immagini realistiche e coerenti con il contesto.

Magic Editor: come Google usa l’AI per trasformare le foto

Magic Editor si basa su una tecnologia che permette di creare nuove immagini a partire da quelle esistenti. Questa tecnologia usa delle reti neurali che imparano dai dati e sono in grado di produrre immagini realistiche e coerenti con il contesto, analizzando la foto e separandone le diverse componenti, come il soggetto, lo sfondo e il cielo. Ma non solo: permette di modificare queste componenti in modo indipendente, usando dei cursori o dei menu a tendina per scegliere le opzioni da utilizzare. Dopo tutte le modifiche apportate alla foto, la ricompone e la realizza in modo da ricordare le modifiche apportate e nel caso sia necessario riempire gli spazi vuoti.

Cosa fare con Magic Editor

Magic Editor grazie all’intelligenza artificiale aiuta gli utenti ad apportare modifiche complesse alle foto anche in mancanza di competenze professionali, usando una combinazione di tecniche di intelligenza artificiale. Per esempio:

Migliorare la composizione della tua foto;

Spostare il soggetto nella posizione migliore;

Creare nuovi contenuti;

Applicare effetti come l’HDR.

Google ha mostrato alcuni esempi attraverso delle foto, come quello della foto di una donna davanti a una cascata. Attraverso Magic Editor la donna è stata spostata verso il lato della foto e resa più prominente nel primo piano, mentre il manico della borsa sul suo petto è stata rimosso e riempita in modo da sembrare il suo cappotto. Lo sfondo è stato modificato, il cielo attraverso la luce è stato reso più luminoso modificando l’atmosfera della foto. Nell’altro esempio, dove si vede un bambino seduto su una panchina, Magic Editor è stato usato per spostare il bambino più vicino al centro della foto. Lo strumento ha generato nuove parti della panchina e dei palloncini sulla sinistra per riempire lo spazio, anche in questo lo sfondo è stato modificato per generare una diversa atmosfera. Modifiche che potrebbero sembrare banali o ripetibili con altri programmi, ma in realtà questo genere di editing, nella maggior parte dei casi, deve essere supportato da professionisti per un buon risultato. Anche se come ogni programma basato sull’intelligenza artificiale, il supporto dell’essere umano è essenziale, in quanto non sempre i risultati sono ottimali: questo perché sono dei programmi in fase sperimentale. Google ha infatti ribadito l’importanza dei feedback della community sull’esito delle foto e dell’utilizzo della piattaforma.

Quali sono i vantaggi di Magic Editor

Guardando i diversi vantaggi di Magic Editor rispetto ai tradizionali strumenti di editing fotografico, si può dire che permette di risparmiare tempo e fatica, poiché si presenta come un programma più intuitivo e semplice a differenza di programmi più complessi, ma che allo stesso modo promette dei risultati sorprendenti. Aprendo anche il futuro a una maggiore creatività, in quanto dà la possibilità di esprimere tutta la creatività e la personalizzazione nelle foto, secondo i gusti e le emozioni degli utenti.

Come usare Magic Editor

Il programma Magic Editor sarà disponibile entro la fine del 2023, promettendo di modificare le foto in maniera veloce e semplice. Con alcuni semplici passaggi e tramite le opzioni di modifica, Magic Editor si occuperà di adattare la foto in modo naturale e di creare nuovi contenuti per riempire gli spazi vuoti. Tramite dei menu a tendina sarà possibile modificare e cambiare colori, luminosità e anche l’atmosfera della foto. Alla fine del lavoro Magic Editor mostra l’anteprima del progetto della foto: il risultato può essere annullato o semplicemente modificato.

Magic Editor è sicuramente una funzione rivoluzionaria che promette di cambiare il modo in cui le foto vengono editate grazie all’intelligenza artificiale generativa, lasciando però non poche perplessità e paure. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, come Magic Editor, può creare dei falsi contenuti sul web: per questo come ogni programma basato sull’IA il risultato deve essere controllato dall’essere umano e l’utente deve avere un uso responsabile dell’IA.