Google Foto: nuova interfaccia di modifica per tablet

Google Foto è una delle app più popolari e versatili per gestire e modificare le proprie immagini. Disponibile su tutti i dispositivi, offre una serie di funzionalità avanzate, soprattutto per i clienti di Google One, che possono usufruire di strumenti come il Magic Eraser per rimuovere gli oggetti indesiderati dalle foto. Tuttavia, l’esperienza di modifica su tablet e Chromebook non è ancora ottimale, in quanto l’interfaccia è la stessa di quella per smartphone, ma ingrandita e poco adatta a schermi più ampi. Secondo Nail Sadykov di Google News Telegram, però, Google sta lavorando a una nuova interfaccia di modifica per i tablet Android, che dovrebbe arrivare presto.

Come sarà la nuova interfaccia di modifica di Google Foto

Attualmente, quando si apre l’editor di Google Foto su un tablet, sia in modalità verticale che orizzontale, gli strumenti di modifica appaiono sotto la foto, occupando molto spazio e rendendo difficile vedere i dettagli dell’immagine. Secondo le immagini condivise da Sadykov, la nuova interfaccia di modifica per i tablet orizzontali sarà più simile a quella di programmi professionali come Adobe Lightroom, con una divisione dello schermo in due sezioni: a sinistra l’anteprima della foto e a destra gli strumenti di modifica. In questo modo, si potrà sfruttare meglio lo spazio a disposizione e avere una maggiore precisione nelle modifiche. La modalità verticale, invece, sembra rimanere invariata.

Questa novità riguarderà non solo i tablet Android, ma anche i Chromebook che usano l’app di Google invece dell’interfaccia web. Questi dispositivi potranno così beneficiare di una migliore esperienza di modifica delle immagini, sia statiche che dinamiche. Infatti, all’inizio di questo mese, Google ha introdotto una nuova suite di strumenti di editing video per Google Photod su ChromeOS.

Quando arriverà la nuova interfaccia di modifica di Google Foto

Sadykov non ha fornito una data precisa per il lancio della nuova interfaccia di modifica di Google Foto per i tablet Android. È possibile che Google annuncerà questa novità all’I/O di quest’anno, che si terrà a Mountain View dal 10 al 12 maggio, ricco di novità sia software che hardware. In quell’occasione, sarà presente anche il debutto del Pixel Fold e del Pixel Tablet, due dispositivi che dovrebbero avere accesso a questo nuovo layout.