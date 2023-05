Google Pixel Tablet senza segreti: trapelano tutte le specifiche

Non c’è solo Google Pixel Fold in arrivo in occasione dell’evento I/O 2023, che si terrà tra esattamente due giorni. Durante lo stesso keynote, infatti, Google potrebbe svelare lo smartphone di fascia medio-bassa Google Pixel 7a e il Google Pixel Tablet, di cui recentemente sono trapelate quasi tutte le specifiche tecniche a causa di un leak causato da Amazon Giappone. Il gigante dell’e-commerce, infatti, ha pubblicato buona parte dei dettagli prima della presentazione effettiva.

Google Pixel Tablet senza segreti

Come ripreso da 9to5Google, Google Pixel Tablet dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi fisici e online dal 20 giugno 2023, dotandosi sotto la scocca del medesimo SoC che alimenta la serie di smartphone top di gamma Pixel 7, ovvero il chip proprietario Tensor G2. Ad accompagnarlo dovrebbero essere 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il display, invece, dovrebbe essere un LCD QHD+ da 10,95 pollici 16:10 con una luminosità nominale di 500 nit e supporto alla penna stilo touch USI 2.0.

Il comparto fotocamera dovrebbe comporsi di lenti da 8 o 10 megapixel, con riprese video fino a 1080p e supporto software a Magic Eraser e Photo Unblur. Non mancheranno quattro altoparlanti, tre microfoni, la singola porta USB-C 3.2 Gen 1, uno switch Muto fisico, il connettore a 4 pin, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Nella confezione di acquisto, dunque, dovrebbe trovarsi anche il dock per Google Pixel Tablet oltre al tablet stesso.

Il prezzo? In Giappone si parla di 79.800 yen, ovvero circa 500-600 dollari statunitensi al cambio attuale. La conversione diretta, però, è il metodo peggiore per determinare il costo del dispositivo in Occidente. Non ci resta quindi che attendere il 10 maggio prossimo per sapere tutte le informazioni ufficiali.