Google Pixel Fold ufficiale: presentazione all'I/O

Le indiscrezioni fin qui circolate hanno trovato conferma: Pixel Fold sarà annunciato ufficialmente in occasione dell’evento I/O 2013 dedicato al mondo degli sviluppatori e in scena la prossima settimana. Ancora pochi giorni, dunque, e conosceremo ogni dettaglio a proposito dello smartphone pieghevole realizzato dal gruppo di Mountain View.

Google Pixel Fold: lo smartphone pieghevole sta arrivando

Uno dei canali YouTube ufficiali della società ha condiviso la clip visibile di seguito. Una sorta di teaser, accompagnato dal titolo May The Fold Be With You (ricordiamo che ieri, 4 maggio, si è celebrato lo Star Wars Day al grido May The Force Be With You ). Nessuna informazione, al momento in merito alle caratteristiche incluse: le uniche certezze sono al momento quelle relative al design, visibile qui sotto, e al sistema operativo, ovviamente Android.

In merito alle specifiche tecniche, stando alle voci di corridoio, il dispositivo dovrebbe integrare due schermi: uno esterno da 5,8 pollici con risoluzione 2092×1080 pixel e uno interno da 7,6 pollici con risoluzione 2208×1840 pixel che lo trasformerebbe di fatto in un tablet. Sotto la scocca, poi, il processore Tensor G2 visto in azione su Pixel 7 e Pixel 7 Pro, 12 GB di RAM LPDDR5, memoria interna UFS 3.1 da 256 o 512 GB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e supporto alle reti 5G. Cinque in totale le fotocamere in dotazione: 9,5 megapixel frontale, 8 megapixel interna e 48+10,8+10,8 megapixel posteriori.

Infine, per quanto riguarda i prezzi, il nuovo Google Pixel Fold non dovrebbe essere il più economico degli smartphone pieghevoli in circolazione: i rumor indicano in 1.799 dollari la spesa fissata per la versione base, quella da 256 GB. Ne sapremo di più la prossima settimana, in occasione dell’evento I/O 2023 al via mercoledì 10 maggio che, lo ricordiamo, metterà sotto i riflettori anche Pixel 7a e Pixel Tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.