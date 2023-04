Pixel 7a, spunta una nuova colorazione: Coral

Quando mancano ormai meno di due settimane alla presentazione ufficiale di Google Pixel 7a (in programma per l’evento I/O 2023 del 10 maggio), spunta una presunta nuova colorazione per lo smartphone: Coral. Una tinta decisamente accesa e destinata a non passare inosservata, che dovrebbe affiancare le più tradizionali Arctic Blue, Carbon e Cotton già note.

Coral, un’altra colorazione per Google Pixel 7a

A svelarla è, come spesso accade con le anticipazioni legate all’ambito mobile, Evan Blass, attraverso un post su Twitter da cui abbiamo preso l’immagine proposta qui sotto. La volontà, da parte del gruppo di Mountain View, è quasi certamente quella di replicare il successo ottenuto lo scorso anno con il lancio del fortunato modello Pixel 6a, accolto con entusiasmo poiché capace di offrire un comparto hardware di tutto rispetto a fronte di una spesa relativamente contenuta.

Sono queste le specifiche tecniche che dovrebbero trovar posto nella scheda di Pixel 7a, stando ai rumor finora trapelati: display da 6,1 pollici con pannello OLED e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, processore Tensor G2 (lo stesso già visto in azione sui Pixel 7), 8 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, doppia fotocamera posteriore 64+12 megapixel, selfie camera frontale da 10 megapixel, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, supporto Dual SIM, connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, batteria da 4.400 mAh con ricarica USB-C da 20 W cablata e 5 W in modalità wireless.

Sul fronte software, il sistema operativo sarà ovviamente Android nella sua versione stock, con la garanzia di poter ricevere puntualmente tutti gli aggiornamenti rilasciati da Google negli anni a venire. Con tutta probabilità, il prezzo aumenterà rispetto a quello stabilito al lancio per Pixel 6a, forse oltrepassando la soglia dei 500 euro per la versione con 128 GB di storage.

