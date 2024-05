Stampante tascabile a 11€: l'offerta imperdibile

Perfetta come regalo e da tenere sulla scrivania, la mini stampante portatile di XSpecial è in forte sconto su Amazon: in questo momento la puoi acquistare al prezzo di soli 11,99 euro, nel kit che include 5 rotoli di carta e penne a colori per decorare il risultato. I più piccoli apprezzeranno di certo il suo design, che ricorda un simpatico gatto.

Prezzo stracciato per la mini stampante portatile

Funziona senza inchiostro, grazie alla tecnologia di stampa termica con testine progettate per una qualità perfetta, in bianco e nero con una risoluzione pari a 200 dpi e una velocità che arriva a 12 ppm. Tra le caratteristiche supportate dall’applicazione (da installare su smartphone Android o iOS) ci sono anche la scansione del testo e il riconoscimento OCR. La connessione è gestita in modalità wireless, tramite Bluetooth. Inoltre, è l’ideale per creare elenchi di cose da fare, liste della spesa, post-it, piccoli banner, appunti, promemoria e molto altro ancora. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 11,99 euro, grazie al forte sconto su Amazon applicato in automatico, la mini stampante portatile di XSpecial è un affare da cogliere al volo. La spesa è quasi la metà (-45%) rispetto a quella media dell’ultimo periodo.

Per gli abbonati Prime che decidono di effettuare subito l’ordine c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata già entro domani. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione in corso: il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora, prima di un eventuale sold out.