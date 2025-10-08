Kit pulizia dispositivi 10-in-1: imperdibile a QUESTO PREZZO

Al prezzo di soli 11,99 euro puoi acquistare il kit 10-in-1 per la pulizia dei dispositivi del marchio Ordilend. Non è la solita scatola che contiene vari attrezzi, ma è studiato nei minimi particolari per quanto riguarda il design, così da facilitarne il trasporto ovunque. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime in corso su Amazon e che terminerà a mezzanotte. È anche un’ottima idea regalo, tornerà certamente utile a chi lo riceverà.

L’offerta sul kit 10-in-1 per la pulizia dei dispositivi

Ecco cosa include: una spazzola retrattile integrata nel box per la pulizia degli schermi, una spugna floccata, uno spray, una penna per le lenti in plastica morbida (con 5 panni sostitutivi), un pennello fine e morbido, una penna con punta in metallo, un estrattore per i puòlsanti della tastiera e due panni per lucidatura. Insomma, c’è tutto l’occorrente per pulire a fondo smartphone, tablet, auricolari wireless e le loro custodie, fotocamere, computer portatili, tastiere, mouse e così via. Scopri di più nella pagina dedicata, dove puoi trovare anche altre immagini dei singoli accessori.

Promosso da migliaia di recensioni con un voto medio molto alto (4,5/5), il kit 10-in-1 per la pulizia dei dispositivi del marchio Ordilend è in sconto al prezzo di soli 11,99 euro. La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani. Occhio al sold out: interesserà a molti.

L’account Prime è tutto ciò di cui hai bisogno per partecipare alla Festa delle Offerte Prime. L’evento organizzato dall’e-commerce terminerà a mezzanotte, rimangono poche ore per approfittarne.