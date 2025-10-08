Samsung Galaxy A17 5G a 199 euro: affare smartphone con Prime

Samsung Galaxy A17 5G al prezzo di soli 199 euro è tra i migliori affari smartphone di oggi sull’e-commerce. Appena lanciato dal brand, ha tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano e non solo. È la versione italiana con tre anni di garanzia del produttore. L’occasione rientra nella Festa delle Offerte Prime in corso su Amazon fino a mezzanotte.

Festa delle Offerte Prime: Samsung Galaxy A17 5G

Integra un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2340×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento da 90 Hz per una fluidità senza compromessi. Il processore octa core è affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul retro ci sono tre fotocamere da 50, 50 e 2 megapixel, mentre quella frontale è da 13 megapixel. A questo si aggiungono il supporto Dual SIM, la connettività 5G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3, GPS e batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla scheda del telefono, troverai tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità in dotazione.

Lo sconto attivo in questo momento porta il nuovo smartphone Samsung Galaxy A17 5G al prezzo di soli 199 euro. La colorazione è Black, la più elegante tra quelle disponibili. È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis, senza passare da intermediari.

Ti basta l’abbonamento Prime per accedere all’evento esclusivo in corso sull’e-commerce. Ricordiamo che la Festa delle Offerte Prime rimarrà online ancora per qualche ora: terminerà a mezzanotte.