 Samsung Galaxy A17 5G a 199 euro: affare smartphone con Prime
Il nuovo Samsung Galaxy A17 5G è tra le occasioni migliori su Amazon in questa seconda e ultima giornata della Festa delle Offerte Prime.
Samsung Galaxy A17 5G al prezzo di soli 199 euro è tra i migliori affari smartphone di oggi sull’e-commerce. Appena lanciato dal brand, ha tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano e non solo. È la versione italiana con tre anni di garanzia del produttore. L’occasione rientra nella Festa delle Offerte Prime in corso su Amazon fino a mezzanotte.

Festa delle Offerte Prime: Samsung Galaxy A17 5G

Integra un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2340×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento da 90 Hz per una fluidità senza compromessi. Il processore octa core è affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul retro ci sono tre fotocamere da 50, 50 e 2 megapixel, mentre quella frontale è da 13 megapixel. A questo si aggiungono il supporto Dual SIM, la connettività 5G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3, GPS e batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla scheda del telefono, troverai tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità in dotazione.

Le dimensioni dello smartphone Samsung Galaxy A17 5G

Lo sconto attivo in questo momento porta il nuovo smartphone Samsung Galaxy A17 5G al prezzo di soli 199 euro. La colorazione è Black, la più elegante tra quelle disponibili. È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis, senza passare da intermediari.

Samsung Galaxy A17 5G, 3 anni di Garanzia del produttore, Android 15, Display Super AMOLED 6.7″, 8GB RAM, 256GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]

Ti basta l’abbonamento Prime per accedere all’evento esclusivo in corso sull’e-commerce. Ricordiamo che la Festa delle Offerte Prime rimarrà online ancora per qualche ora: terminerà a mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ott 2025
