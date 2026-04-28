 Saily Ultra: l'eSIM definitiva con dati illimitati, lounge e fast-track
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Saily Ultra: l'eSIM definitiva con dati illimitati, lounge e fast-track

Ecco cosa offre l'eSIM Saily Ultra: dati illimitati in 121+ Paesi, accesso a lounge e fast-track e NordVPN inclusi. Ottieni uno sconto del 10%
Saily Ultra: l'eSIM definitiva con dati illimitati, lounge e fast-track
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Ecco cosa offre l'eSIM Saily Ultra: dati illimitati in 121+ Paesi, accesso a lounge e fast-track e NordVPN inclusi. Ottieni uno sconto del 10%

Se viaggiare senza limiti è la tua priorità, Saily Ultra è la soluzione per te. Questa eSIM, infatti, si candida a essere una delle migliori del 2026: include dati internazionali illimitati, accesso alle lounge aeroportuali, servizio fast-track, NordVPN e altri benefit. Inserendo il codice promo PUNTO10, otterrai uno sconto del 10% sui piani disponibili.

Attiva Saily Ultra con lo sconto del 10%

Saily Ultra è l’eSIM definitiva, che include un’ampia gamma di vantaggi per viaggiare senza stress e restare connesso ovunque. Scegliendo il piano Ultra, avrai infatti dati globali illimitati in più di 121 destinazioni, l’8% di cashback in crediti – che potrai riutilizzare per risparmiare su acquisti futuri -, assistenza prioritaria e un abbonamento mensile gratuito a NordVPN.

I vantaggi esclusivi del piano Ultra renderanno il tuo viaggio perfetto. Ad esempio, avrai accesso alle lounge aeroportuali degli scali partner, otterrai un pass per fast-track ogni mese e saltare le fine ai controlli di sicurezza e al check-in e riceverai benefit per voli in ritardo di oltre due ore. Inoltre, potrai contare su strumenti di sicurezza avanzati come NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni.

Lounge e Fast-Track inclusi: eSIM Saily Ultra

Saily Ultra, a differenza dei piani a consumo, si rinnova automaticamente ogni mese. Per qualsiasi domanda, c’è l’assistenza prioritaria che ti aiuta in qualsiasi momento, 24/7. Se cambi idea, puoi sempre disdire il piano quando vuoi e chiedere un rimborso. Puoi attivare l’eSIM Saily Ultra online in pochi passaggi. Ricorda che, inserendo l’esclusivo codice promo PUNTO10, riceverai uno sconto del 10% sul tuo abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
28 apr 2026
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