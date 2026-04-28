Saily Ultra: l'eSIM definitiva con dati illimitati, lounge e fast-track

Se viaggiare senza limiti è la tua priorità, Saily Ultra è la soluzione per te. Questa eSIM, infatti, si candida a essere una delle migliori del 2026: include dati internazionali illimitati, accesso alle lounge aeroportuali, servizio fast-track, NordVPN e altri benefit. Inserendo il codice promo PUNTO10, otterrai uno sconto del 10% sui piani disponibili.

Naviga senza pensieri in oltre 121 destinazioni

Saily Ultra è l’eSIM definitiva, che include un’ampia gamma di vantaggi per viaggiare senza stress e restare connesso ovunque. Scegliendo il piano Ultra, avrai infatti dati globali illimitati in più di 121 destinazioni, l’8% di cashback in crediti – che potrai riutilizzare per risparmiare su acquisti futuri -, assistenza prioritaria e un abbonamento mensile gratuito a NordVPN.

I vantaggi esclusivi del piano Ultra renderanno il tuo viaggio perfetto. Ad esempio, avrai accesso alle lounge aeroportuali degli scali partner, otterrai un pass per fast-track ogni mese e saltare le fine ai controlli di sicurezza e al check-in e riceverai benefit per voli in ritardo di oltre due ore. Inoltre, potrai contare su strumenti di sicurezza avanzati come NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni.

Saily Ultra, a differenza dei piani a consumo, si rinnova automaticamente ogni mese. Per qualsiasi domanda, c’è l’assistenza prioritaria che ti aiuta in qualsiasi momento, 24/7. Se cambi idea, puoi sempre disdire il piano quando vuoi e chiedere un rimborso. Puoi attivare l’eSIM Saily Ultra online in pochi passaggi. Ricorda che, inserendo l’esclusivo codice promo PUNTO10, riceverai uno sconto del 10% sul tuo abbonamento.