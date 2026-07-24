Microsoft non usa più i modelli di OpenAI per le immagini AI

Microsoft prosegue la sua opera di sostituzione dei modelli di terze parti. Bing Image Creator non utilizza più i modelli di OpenAI per la generazione delle immagini. Gli utenti potranno sfruttare il modello MAI-Image-2.5 annunciato all’inizio di giugno durante la conferenza Build 2026. Lo stesso cambiamento riguarda PowerPoint e OneDrive. L’azienda di Redmond ha svelato anche due nuovi modelli: MAI-Image-2.5-Pro e MAI-Voice-2-Flash.

Microsoft abbandona OpenAI anche per le immagini AI

Satya Nadella (CEO di Microsoft) scrive che i modelli di OpenAI e Anthropic sono disponibili insieme a quelli della famiglia MAI. Questi ultimi hanno ormai raggiunto le prestazioni dei modelli concorrenti, usando una frazione dei token. Dato che permettono di ridurre i costi diventeranno la scelta predefinita per i clienti dell’azienda di Redmond.

Dopo aver sostituito i modelli di OpenAI per la generazione testuale nelle applicazioni di Microsoft 365 è ora il turno delle immagini AI. Bing Image Creator userà al 100% il modello MAI-Image-2.5. Quest’ultimo prenderà il posto di GPT-Image-2 in PowerPoint, in quanto riduce i costi GPU fino all’84%. È anche il modello predefinito per la modifica delle immagini in OneDrive.

Microsoft ha inoltre evidenziato che il modello MAI-Code-1-Flash, disponibile in GitHub Copilot e Excel, offre prestazioni agentiche simili a quelle di GPT-5.6, ma costa meno perché viene eseguito con vecchie GPU NVIDIA H100 e A100.

L’azienda di Redmond ha annunciato anche due nuovi modelli in anteprima pubblica. MAI-Image-2.5-Pro è l’offerta di punta per la generazione e modifica delle immagini. Può generare immagini fotorealistiche con risoluzione fino a 1024×1024 pixel. I costi sono 5 dollari per un milione di token input testo, 8 dollari per un milione di token input immagini e 106 dollari per un milione di token output immagini.

MAI-Voice-2-Flash è invece un modello text-to-speech, quindi genera audio a partire da input testuali o modifica audio esistenti. Supporta diverse lingue, italiano incluso. Il costo è 15 dollari per un milione di caratteri.