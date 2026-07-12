Microsoft sostituisce GPT e Claude con i suoi modelli MAI

Come altre aziende, Microsoft spende miliardi di dollari per costruire, aggiornare e gestire i data center AI. Per ridurre i costi utilizza anche i suoi chip della serie Maia. Secondo le fonti di Bloomberg, l’azienda di Redmond ha deciso di risparmiare anche sostituendo GPT e Claude con i suoi modelli MAI.

Addio ai modelli di OpenAI e Anthropic in Microsoft 365?

Inizialmente le funzionalità AI integrate in Microsoft 365 erano basate unicamente sui modelli GPT di OpenAI. A fine 2024 erano trapelate indiscrezioni sulla possibile scelta di alternative. I modelli Claude sono infatti stati aggiunti a fine settembre 2025 per Copilot.

Secondo le fonti di Bloomberg, Microsoft sostituirà gradualmente i modelli di OpenAI e Anthropic con i suoi modelli MAI nelle applicazioni della suite di produttività, tra cui Excel e Outlook. Durante la conferenza Build 2026, l’azienda di Redmond ha presentato sette nuovi modelli della serie, tra cui MAI-Thinking-1, il primo con capacità di ragionamento. Offre prestazioni simili a Claude Sonnet 4.6 in alcuni compiti.

All’inizio di giugno, Mustafa Suleyman (CEO di Microsoft AI) ha dichiarato che i modelli di Anthropic sono troppo costosi, quindi è necessario trovare alternative. Microsoft 365 Copilot “consuma” enormi quantità di token AI. L’azienda può attualmente sfruttare lo sconto concordato con OpenAI, ma l’accordo è prossimo alla scadenza. L’uso dei modelli MAI permetterà di ridurre i costi, evitando di pagare le cifre imposte da altri provider AI.

I modelli MAI sono anche accessibili attraverso GitHub Copilot, l’assistente AI per la programmazione. Il modello MAI-Tanscribe-1.5 verrà utilizzato nei prossimi mesi per trascrivere le videoconferenze effettuate con Microsoft Teams (supporta 43 lingue).