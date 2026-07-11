Una frase aggiunta ai prompt di ChatGPT cambia tutto

Quando ChatGPT produce una risposta deludente, il problema non è quasi mai la capacità del modello. È che ha indovinato cosa si intendeva invece di chiedere cosa si voleva davvero. E la cosa curiosa è che questo accade con ogni aggiornamento. Modelli più intelligenti, più veloci, più capaci, e tutti continuano a fare la stessa cosa. Riempiono i vuoti con supposizioni plausibili anziché ammettere che gli manca qualcosa.

Una parte della responsabilità è di chi scrive il prompt, ovviamente. Ma c’è una differenza tra lasciare fuori un dettaglio e aspettarsi che il chatbot faccia la cosa sensata, chiedere, invece della cosa predefinita, inventare. Una singola frase aggiunta ai prompt cambia radicalmente questa dinamica. Non rende ChatGPT improvvisamente più intelligente, ma meno incline a partire la tangente…

ChatGPT sbaglia meno con questo semplice prompt da aggiungere alla fine di ogni frase

Ecco il prompt da aggiungere alla fine di ogni frase per ottenere risultati migliori: “Prima di rispondere, fammi le domande di chiarimento necessarie. Se hai già abbastanza informazioni, rispondi immediatamente e spiega le eventuali supposizioni che stai facendo.

È tutto qui. Invece di provare a leggere nella mente di chi scrive, ChatGPT si ferma un momento per capire cosa si sta cercando di ottenere. A volte fa una sola domanda, a volte ne fa tre o quattro, e spesso sono proprio quelle domande a rivelare che il prompt originale era meno chiaro di quanto sembrasse.

Il meccanismo è simile a quello che succede nella vita quotidiana. Se si dice a un amico ho fame, andiamo a mangiare , l’amico sceglierà probabilmente il posto più vicino o quello che piace a lui. Ma se si aggiunge ho voglia di sushi , la conversazione si orienta immediatamente verso opzioni specifiche e pertinenti. ChatGPT funziona allo stesso modo, senza contesto, sceglie la risposta più generica. Con il permesso di chiedere, produce risposte cucite sulle esigenze reali anziché su ipotesi statistiche.

Perché ChatGPT indovina invece di chiedere?

I modelli di linguaggio sono progettati per prevedere la sequenza di parole più probabile in base alle informazioni disponibili. Quando mancano dettagli importanti, il modello non lo sa. Fa semplicemente la migliore ipotesi possibile e la presenta con lo stesso tono sicuro che userebbe per un fatto verificato.

Se si chiede aiutami a scrivere un’e-mail , ChatGPT deve inventare da solo: a chi è diretta, perché si scrive, quanto deve essere formale, quanto deve essere lunga. A volte indovina correttamente e il risultato sembra quasi magico. Altre volte prende la direzione sbagliata e si finisce per riscrivere il prompt, o peggio, per riscrivere la risposta da zero, cosa che vanifica l’intero scopo di usare l’AI.

Dare al chatbot il permesso esplicito di fare domande prima di rispondere trasforma la conversazione.

Per verificare se la frase produce effetti reali o è solo un’impressione, l’esperimento è semplice. Basta aggiungere la frase ai prompt usati più spesso e confrontare i risultati.

Con un prompt come aiutami a pianificare una vacanza generico, senza contesto, ChatGPT normalmente produce una lista di destinazioni popolari che potrebbe andare bene per chiunque, e quindi, non va bene per nessuno in particolare. Aggiungendo la frase, l’effetto è completamente diverso. ChatGPT chiede: da dove si parte? Qual è il budget? Si viaggia con bambini? Si preferiscono spiagge, città o natura? Quelle domande producono un itinerario costruito sulla situazione reale anziché sul turista medio immaginario.

Lo stesso vale per la revisione delle e-mail. Normalmente ChatGPT riscrive la bozza immediatamente, scegliendo da solo il tono e il registro. Con la frase aggiunta, chiede prima se il tono debba essere più professionale, più amichevole o più persuasivo. Una domanda sola che cambia completamente il risultato finale, e che probabilmente evita di dover chiedere una seconda riscrittura.

La differenza si nota in qualsiasi ambito con più risposte possibili: piani di allenamento, pianificazione dei pasti, consigli professionali, progetti di programmazione, sessioni creative. Più il compito è aperto e ambiguo, più le domande preliminari del chatbot fanno la differenza.

Quando non usarla (e la versione migliorata)

Ma c’è il rovescio della medaglia. Se si aggiunge questa frase a ogni singolo prompt, comprese le domande semplici, il chatbot rallenta tutto ponendo domande non necessarie. Qual è la capitale del Portogallo? non ha bisogno di un colloquio preliminare.

Ecco il prompt migliorato: Prima di rispondere, fai fino a tre domande di chiarimento solo se necessarie per evitare supposizioni errate. Altrimenti rispondi immediatamente e indica le eventuali supposizioni che hai fatto.

Il limite di tre domande e la condizione “solo se necessarie” mantengono la conversazione fluida senza rinunciare alla protezione contro le risposte costruite su premesse sbagliate. È il punto di equilibrio tra il chatbot che chiede troppo e quello che non chiede mai.

Un cambio di abitudine

Quello che rende questa frase diversa dai prompt elaborati che circolano online è la semplicità. Non serve ricordare strutture complesse o formule con variabili da riempire. È una frase sola, sempre la stessa, che si aggiunge alla fine di qualsiasi richiesta importante. Dopo qualche giorno diventa un automatismo, non un trucco.

Il risultato più evidente non è che le risposte di ChatGPT diventano brillanti. È che si smette di correggerle. Il tempo che prima si dedicava a riscrivere prompt, chiedere riformulazioni e aggiustare risposte partite dalle premesse sbagliate si riduce drasticamente.