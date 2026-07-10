Chi vince i Mondiali 2026 secondo ChatGPT, Gemini e Perplexity

Prevedere il vincitore di un Mondiale è un esercizio in cui gli esseri umani raramente brillano. Giornalisti, commentatori e tifosi esperti si cimentano puntualmente nei pronostici, salvo poi essere smentiti regolarmente. Chiedere di fare lo stesso esercizio all’intelligenza artificiale non garantisce risultati migliori, ma offre almeno un approccio diverso, un’analisi basata su dati, prestazioni e probabilità, senza lasciarsi influenzare dall’entusiasmo, dalla nostalgia o dalla fede calcistica.

Mondiali 2026, il verdetto di ChatGPT, Gemini e Perplexity

Con i quarti di finale dei Mondiali 2026 in corso, la Francia già in semifinale dopo il 2-0 al Marocco, Spagna-Belgio in programma stasera, Norvegia-Inghilterra domani e Argentina-Svizzera domenica, è il momento perfetto per mettere alla prova tre modelli diversi. ChatGPT, Gemini e Perplexity avevano tutti scelto la Spagna come vincitrice a inizio torneo. Ora che il quadro si è definito e le otto superstiti sono sul tavolo, le loro previsioni sono cambiate. E per la prima volta, non sono unanimi.

Prompt da utilizzare: Siamo ai quarti di finale dei Mondiali 2026. Analizza le otto squadre rimaste in base alle prestazioni fin qui, alla qualità della rosa, al percorso nel tabellone e ai precedenti nelle fasi a eliminazione diretta. Chi vincerà il torneo? Indica anche le maggiori minacce e un’eventuale sorpresa.

ChatGPT cambia idea e punta sulla Francia

ChatGPT ha abbandonato la Spagna e dà per vincente la Francia. La motivazione è articolata: la squadra di Deschamps appare come la più completa del torneo, con la rosa più completa, una potenza offensiva guidata da Mbappé e una difesa che non ha concesso molto agli avversari. Il chatbot sottolinea anche l’esperienza accumulata dalla Francia nelle fasi a eliminazione diretta dei grandi tornei, un fattore intangibile, ma storicamente rilevante.

La vittoria per 2-0 sul Marocco nei quarti ha confermato la solidità della previsione, la Francia è l’unica squadra già in semifinale e attende la vincente di Spagna-Belgio.

ChatGPT identifica due minacce principali e una possibile sorpresa. La Spagna è la squadra che la Francia dovrebbe temere di più: il controllo del centrocampo e la creatività offensiva la rendono pericolosa, e la partita contro il Belgio potrebbe rivelarsi una finale anticipata.

L’Argentina, con la presenza di Messi e la capacità di vincere le partite ad alta tensione, è l’altra insidia seria. La sorpresa potrebbe essere la Norvegia, dopo aver eliminato il Brasile, la squadra di Haaland ha dimostrato di poter battere chiunque, anche se le notizie su problemi di salute di alcuni giocatori prima della partita contro l’Inghilterra aggiungono un’incognita.

Gemini resta fedele alla Spagna

Gemini è l’unico dei tre modelli a non aver cambiato idea. Conferma la Spagna come favorita, basandosi su tre argomenti che il torneo ha finora validato.

La solidità difensiva: la Spagna ha chiuso a zero la partita contro il Portogallo (1-0 negli ottavi) e contro l’Austria (3-0 nei sedicesimi), dimostrando una disciplina difensiva che storicamente è il requisito fondamentale per vincere i tornei. La capacità di non subire gol nelle partite decisive pesa più di qualsiasi statistica offensiva.

Lo slancio e la continuità: arrivare ai quarti con due vittorie consecutive senza subire reti genera un tipo di fiducia collettiva che in un torneo breve può fare la differenza. La squadra entra nei quarti contro il Belgio con la consapevolezza di non aver ancora mostrato debolezze evidenti.

L’equilibrio di squadra: mentre alcune nazionali dipendono da singoli campioni per risolvere le partite, la Spagna gioca come un sistema coeso basato sul possesso palla, difficile da scardinare e altrettanto difficile da contrattaccare. Non ha un fuoriclasse che faccia tutto da solo, ha un meccanismo che funziona come un organismo unico.

Gemini cita Francia, Argentina e Inghilterra come alternative credibili e indica Norvegia e Marocco, quest’ultimo già eliminato, come le sorprese del torneo.

Perplexity segue i numeri e sceglie la Francia

Perplexity, fedele al suo approccio basato sulle fonti, ha costruito la previsione sulle quote dei bookmaker e sui mercati predittivi anziché sull’analisi qualitativa. Il risultato coincide con ChatGPT: la Francia è la favorita.

I numeri parlano chiaro: la Francia ha segnato quattordici gol subendone solo due nel torneo, il che le conferisce la probabilità implicita più alta tra tutte le squadre rimaste. Perplexity tratta la Francia come leggera favorita anziché come dominatrice assoluta, riconoscendo che Argentina, Spagna e Inghilterra hanno tutte la stoffa per vincere.

L’analisi del tabellone rafforza la previsione: Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina sono tutte favorite nei rispettivi quarti, il che rende probabili semifinali tra queste quattro. Ma il calcio, raramente segue la logica delle probabilità.

Il tabellone canta…

I quarti di finale definiranno il quadro delle semifinali. Spagna-Belgio, in programma stasera a Los Angeles, è la partita che determina l’avversaria della Francia in semifinale. Norvegia-Inghilterra, domani a Miami, è la partita più imprevedibile. La Norvegia ha eliminato il Brasile, ma affronta problemi di salute nella rosa, mentre l’Inghilterra ha il talento per arrivare in fondo ma non sempre lo esprime. Argentina-Svizzera, domenica a Kansas City, vede la squadra di Messi favorita contro una Svizzera che ha eliminato la Colombia ai rigori e non ha nulla da perdere.

Due AI su tre puntano sulla Francia. Una resta convinta che la Spagna abbia il profilo giusto per vincere il torneo. Tutte e tre concordano su un punto, le squadre con più esperienza nelle fasi a eliminazione diretta hanno un vantaggio strutturale che le statistiche da sole non catturano.

Il bello dei Mondiali, ovviamente, è che nessuna previsione, umana o algoritmica, ha mai impedito a una squadra sfavorita di scrivere la storia. E se la Norvegia di Haaland o la Svizzera appena resuscitata ai rigori dovessero arrivare fino in fondo, chi può dirlo. Il calcio resta l’unico ambito in cui essere smentiti non è un fallimento, è parte dello spettacolo.