 Meta: nuovo chip AI e data center in Canada
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Meta: nuovo chip AI e data center in Canada

A partire dal mese di settembre, Meta inizierà la produzione di un nuovo chip AI della serie MTIA, mentre in Canada costruirà un data center da 1 GW.
Meta: nuovo chip AI e data center in Canada
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A partire dal mese di settembre, Meta inizierà la produzione di un nuovo chip AI della serie MTIA, mentre in Canada costruirà un data center da 1 GW.
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Meta ha pianificato l’avvio della produzione di un nuovo chip AI (nome in codice Iris) nel mese di settembre. È il primo della quarta generazione dei Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) che verrà utilizzato per l’addestramento dei modelli AI, oltre che per l’inferenza (elaborazione dei prompt inviati tramite Meta AI). L’azienda di Menlo Park ha inoltre annunciato la costruzione di un data center da 1 GW in Canada.

Iris per ridurre la dipendenza da NVIDIA e AMD

Come quasi tutte le aziende che sviluppano modelli AI, Meta è fortemente dipendente da NVIDIA (meno da AMD), quindi deve attendere la fornitura delle GPU, vendute a prezzi molto elevati. Seguendo l’esempio di Amazon, Google e Microsoft ha iniziato a progettare i chip AI custom della serie MTIA a partire dal 2023.

A metà marzo sono stati annunciato quattro nuovi chip per addestramento e inferenza. Iris è il nome in codice di MTIA 400. È stato progettato in collaborazione con Broadcom e verrà prodotto da TSMC a partire dal mese di settembre. I test effettuati su unità preliminari non hanno evidenziato problemi.

L’obiettivo di Meta è lanciare un nuovo chip ogni sei mesi a partire dal 2027. Entro il 2026 prevede di raggiungere i 7 GW di capacità di calcolo. Entro il 2027 dovrebbe raddoppiare a 14 GW. Per espandere l’infrastruttura AI sono stati sottoscritti contratti di fornitura pluriennali con Samsung (chip di memoria), Sandisk (storage flash) e Sumitomo Electric (connettività in fibra ottica).

Primo data center in Canada

Meta costruirà il primo data center in Canada portando a 33 il numero totale. Verrà realizzato nella Sturgeon County (Alberta) con un investimento di oltre 13 miliardi di dollari canadesi. Verranno utilizzati circa 3.000 lavoratori durante la costruzione e oltre 300 dopo l’avvio delle attività operative.

L’azienda di Menlo Park realizzerà anche una nuova infrastruttura per portare energia elettrica completamente rinnovabile e pagherà tutti i costi, quindi non dovrebbero esserci aumenti per i cittadini. Ridurrà inoltre l’uso di acqua attraverso un sistema di raffreddamento a ciclo chiuso.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 10 lug 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
10 lug 2026
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