Elon Musk elogia la rivale Anthropic, perché?

Mi sbagliavo chiaramente su Anthropic. ha ammesso Elon Musk su X. L’uomo che a settembre 2025 scriveva vincere non è mai stato tra gli esiti possibili per Anthropic adesso afferma che è il leader attuale nell’AI, e che nessuna azienda ha rilasciato un modello buono quanto Mythos e Fable. Addirittura azzarda che l’azienda dei fratelli Amodei abbiano già in cantiere Mythos 2.

Cosa è cambiato tra settembre 2025 e luglio 2026? Forse un contratto da 1,25 miliardi di dollari al mese…

Da nemico a cliente: Anthropic acquista capacità computazionale da SpaceXAI

A maggio, Anthropic ha firmato un accordo per acquistare 300 megawatt di capacità computazionale, l’intera produzione del data center Colossus 1 di xAI vicino a Memphis, Tennessee. Il prezzo: 1,25 miliardi di dollari al mese fino a maggio 2029. Valore totale per SpaceXAI: circa 40 miliardi di dollari. Anche Google ha firmato un accordo per affittare l’infrastruttura di SpaceX fino a giugno 2029, per 920 milioni di dollari al mese.

Il rivale più pericoloso di Musk nell’AI è diventato il suo cliente più grande. E il rivale più grande di tutti, Google, è il secondo.

Alcuni utenti su X hanno suggerito che Musk potrebbe svegliarsi un giorno e semplicemente cacciare Anthropic dai server SpaceX per azzoppare un concorrente. Musk ha risposto che non lo farebbe mai in un modo che potrebbe danneggiarli gravemente, anche come competitor, perché non sarebbe nel suo stile.

Come prova del suo “stile,” Musk cita la decisione di Tesla nel 2014 di non avviare cause brevettuali contro chi usa la sua tecnologia in buona fede. Cita l’apertura della rete Supercharger ai concorrenti è SpaceX che lancia sistemi satellitari concorrenti senza aumentare il prezzo.

Anche i miei peggiori nemici possono attaccarmi su questa piattaforma , ha aggiunto.

Perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio…

Musk ha fatto causa a OpenAI. Ha comprato Twitter e lo ha usato per promuovere Grok. Ha confrontato Grok con Opus scegliendo la versione precedente, non quella attuale. Il suo “stile” competitivo non è sempre facile da interpretare.

Ma Anthropic non deve fidarsi dello stile di Musk, piuttosto del contratto. Le conseguenze contrattuali di un taglio improvviso sarebbero enormi. E SpaceXAI ha tutto l’interesse a mantenere l’accordo, non solo Anthropic paga profumatamente, ma gli ingegneri di SpaceX imparano a costruire e supportare l’AI di Anthropic.

Il rischio di distillazione

Durante il processo contro OpenAI, Musk ha riconosciuto che la distillazione AI è reale. Quando un avvocato gli ha chiesto se xAI avesse mai distillato tecnologia da OpenAI, Musk ha risposto: In generale, le aziende AI distillano altre aziende AI.

Anthropic ha accusato tre aziende cinesi di distillazione su Claude, e questa settimana ha accusato Alibaba di 28,8 milioni di scambi tramite 25.000 account falsi. Ospitare l’infrastruttura computazionale di Anthropic dà a SpaceXAI una visibilità sulle operazioni dell’azienda che la maggior parte dei concorrenti non avrebbe mai. Evidentemente, Anthropic e Google presumibilmente ritengono di avere salvaguardie sufficienti.