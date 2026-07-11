 Meta rimuove l'uso delle immagini altrui su Instagram
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Meta rimuove l'uso delle immagini altrui su Instagram

Dopo le critiche ricevute, Meta ha rimosso la funzionalità che consentiva di generare immagini AI con le foto degli account pubblici su Instagram.
Meta rimuove l'uso delle immagini altrui su Instagram
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Dopo le critiche ricevute, Meta ha rimosso la funzionalità che consentiva di generare immagini AI con le foto degli account pubblici su Instagram.
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Dopo le numerose critiche ricevute, Meta ha deciso di rimuovere la funzionalità che permetteva di generare immagini AI con Muse Image utilizzando quelle degli account pubblici su Instagram. Erano arrivate anche le proteste degli attori di Hollywood, come avvenuto con il lancio di Sora 2 da parte di OpenAI (lo sviluppo è stato interrotto).

La funzionalità doveva essere disattivata dagli utenti

Muse Image è il nuovo modello text-to-image di Meta che consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale o di modificare immagini esistenti. È accessibile tramite Meta AI e Instagram Stories negli Stati Uniti. Su Instagram era possibile menzionare con @ gli account pubblici per generare immagini AI a partire dalle foto degli utenti. In pratica consentiva di creare deepfake delle persone.

Per bloccare l’uso dei contenuti pubblici si dovevano disattivare le relative opzioni per post e reel nelle impostazioni (solo su app mobile). Ieri sera, Meta ha aggiornato il post che annunciava Muse Image per comunicare la rimozione della funzionalità:

All’inizio di questa settimana abbiamo annunciato che una delle modalità per generare immagini in Meta AI consisteva nel menzionare con il simbolo @ gli account Instagram pubblici che si desiderava citare. Il nostro intento era quello di fornire uno strumento creativo utile e di dare agli utenti il ​​controllo sulla possibilità che i loro contenuti pubblici venissero citati in questo modo. Abbiamo però preso atto dei feedback che indicavano che questa funzionalità ha mancato l’obiettivo, quindi non è più disponibile.

Public Citizen aveva sottolineato la grave invasione della privacy. Il National Center on Sexual Exploitation aveva evidenziato i rischi di sextorsion e altre truffe. La Creative Artists Agency aveva chiesto a Meta di consentire agli utenti di dare un consenso esplicito. SAG-AFTRA (sindacato dei lavoratori dello spettacolo) aveva spiegato come disattivare l’uso delle immagini.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 11 lug 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
11 lug 2026
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