ChatGPT, la Modalità vocale avanzata con meno interruzioni

OpenAI ha aggiornato la Modalità vocale avanzata, che consente conversazioni in tempo reale con ChatGPT. L’obiettivo? Rendere l’assistente AI più empatico e ridurre le interruzioni durante le pause dell’utente.

OpenAI migliora la Modalità vocale avanzata di ChatGPT

Manuka Stratta, una ricercatrice di OpenAI, ha annunciato le novità in un video pubblicato lunedì sui canali social ufficiali dell’azienda. L’ultimo update di OpenAI mira a risolvere un problema frequente degli assistenti vocali AI, che tendono a interrompere gli utenti quando fanno una pausa per pensare o prendono un respiro profondo.

La novità riguarda sia gli utenti gratuiti che quelli a pagamento. Inoltre, i clienti abbonati ai piani Plus, Teams, Edu, Business e Pro, avranno un’esperienza ancora migliore. Oltre a essere interrotti meno frequentemente durante le pause, potranno interagire con un assistente vocale dalla personalità più naturale.

Un portavoce di OpenAI ha dichiarato che il nuovo assistente vocale AI per gli utenti a pagamento è più diretto, coinvolgente, conciso, specifico e creativo nelle risposte. Per provare la Modalità vocale avanzata, gli utenti possono toccare l’icona Voce in basso a destra nella schermata iniziale dell’app ChatGPT. Quando la Modalità vocale avanzata è attiva, al centro appare una sfera blu. Gli utenti possono scegliere tra le seguenti nove voci, ognuna con un tono e un carattere distinti:

Arbor – Spigliata e versatile

Breeze – Animata e seria

Cove – Composta e diretta

Ember – Sicura e ottimista

Juniper – Aperta e allegra

Maple – Allegro e candido

Sol – Saggia e rilassata

Spruce – Calmo e rassicurante

Vale – Luminoso e curioso

Una volta raggiunto il limite giornaliero per la modalità vocale avanzata, gli utenti possono continuare la conversazione utilizzando la modalità vocale standard.

La concorrenza si fa sentire nel mondo degli assistenti vocali AI

I miglioramenti della Modalità vocale avanzata arrivano in un momento di forte pressione da parte dei concorrenti nel settore degli assistenti vocali AI. Sesame – una startup sostenuta da Andreessen Horowitz e creata dal cofondatore di Oculus Brendan Iribe – è recentemente diventata virale per i suoi assistenti vocali AI Maya e Miles, che suonano estremamente naturali. Anche i grandi player si stanno muovendo in modo più aggressivo nello spazio degli assistenti vocali AI, come Amazon, che si sta preparando al lancio di Alexa Plus.