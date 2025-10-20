 Xubuntu 25.10, la distro Linux leggera per sostituire Windows 10
Niente panico per la fine del supporto a Windows 10: Xubuntu è un sistema operativo leggero, gratuito, accessibile a tutti e pronto all'uso.
Se anche tu sei alle prese con la fine del supporto per Windows 10, puoi valutare l’installazione di un OS alternativo: tra le molti distribuzioni Linux disponibili c’è anche Xubuntu. Basata sul più noto Ubuntu, ha dalla sua punti di forza come l’ambiente desktop Xfce che lo rende accessibile a tutti e una suite completa di software preinstallati. Insomma, è facile da usare e pronto all’uso.

Addio a Windows 10 ? Prova Xubuntu 25.10

L’ultima release è la versione 25.10 (Questing Quokka) pubblicata solo pochi giorni fa. È disponibile per il download attraverso le pagine del sito ufficiale, dal portale della comunità italiana ubuntu-it.org oppure con file torrent.

L'interfaccia di Xubuntu 25.10

Il metodo più semplice per l’installazione è creare un’unità USB da far partire all’accensione del computer (potrebbe essere necessario mettere mano al BIOS.

Il software preinstallato

Come anticipato, Xubuntu è distribuito con una suite di applicazioni già presenti al primo avvio, così da poter essere subito utilizzato. Ecco quelle più importanti.

  • Firefox (browser);
  • Thunderbird (client email);
  • Pidgin (messaggistica istantanea);
  • LibreOffice Writer e Calc (editor per testi e fogli di calcolo);
  • gmusicbrowser (gestione dell’archivio musicale);
  • Parole (media player).

I requisiti di sistema

È un OS leggero, per nulla esigente in termini di specifiche tecniche. Diamo uno sguardo ai suoi requisiti minimi, alla portata anche dei computer meno recenti e che magari faticavano a reggere W10.

  • Qualsiasi processore Intel o AMD con architettura 64-bit;
  • 1 GB di RAM;
  • 8,6 GB di spazio libero su disco.

Per ottenere prestazioni ottimali, bisogna alzare leggermente l’asticella, ma nulla di che. Ecco quelli consigliati.

  • Qualsiasi processore almeno dual core da 1,5 GHz;
  • 2 GB di RAM;
  • 20 GB di spazio libero su disco.

OS alternativi: quali

Chi guarda ai sistemi operativi alternativi a Windows 10 per dare una seconda vita al proprio PC può contare su un’offerta davvero ricca. Tra quelli a cui suggeriamo di dare un’occhiata ci sono Zorin OS, Oreon 10 e ChromeOS Flex. Sono tutti gratuiti e compatibili anche con hardware datati.

Fonte: Xubuntu

Pubblicato il 20 ott 2025

