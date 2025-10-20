Xubuntu 25.10, la distro Linux leggera per sostituire Windows 10

Se anche tu sei alle prese con la fine del supporto per Windows 10, puoi valutare l’installazione di un OS alternativo: tra le molti distribuzioni Linux disponibili c’è anche Xubuntu. Basata sul più noto Ubuntu, ha dalla sua punti di forza come l’ambiente desktop Xfce che lo rende accessibile a tutti e una suite completa di software preinstallati. Insomma, è facile da usare e pronto all’uso.

Addio a Windows 10 ? Prova Xubuntu 25.10

L’ultima release è la versione 25.10 (Questing Quokka) pubblicata solo pochi giorni fa. È disponibile per il download attraverso le pagine del sito ufficiale, dal portale della comunità italiana ubuntu-it.org oppure con file torrent.

Il metodo più semplice per l’installazione è creare un’unità USB da far partire all’accensione del computer (potrebbe essere necessario mettere mano al BIOS.

Il software preinstallato

Come anticipato, Xubuntu è distribuito con una suite di applicazioni già presenti al primo avvio, così da poter essere subito utilizzato. Ecco quelle più importanti.

Firefox (browser);

Thunderbird (client email);

Pidgin (messaggistica istantanea);

LibreOffice Writer e Calc (editor per testi e fogli di calcolo);

gmusicbrowser (gestione dell’archivio musicale);

Parole (media player).

I requisiti di sistema

È un OS leggero, per nulla esigente in termini di specifiche tecniche. Diamo uno sguardo ai suoi requisiti minimi, alla portata anche dei computer meno recenti e che magari faticavano a reggere W10.

Qualsiasi processore Intel o AMD con architettura 64-bit;

1 GB di RAM;

8,6 GB di spazio libero su disco.

Per ottenere prestazioni ottimali, bisogna alzare leggermente l’asticella, ma nulla di che. Ecco quelli consigliati.

Qualsiasi processore almeno dual core da 1,5 GHz;

2 GB di RAM;

20 GB di spazio libero su disco.

OS alternativi: quali

Chi guarda ai sistemi operativi alternativi a Windows 10 per dare una seconda vita al proprio PC può contare su un’offerta davvero ricca. Tra quelli a cui suggeriamo di dare un’occhiata ci sono Zorin OS, Oreon 10 e ChromeOS Flex. Sono tutti gratuiti e compatibili anche con hardware datati.