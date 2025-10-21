 Addio Windows 10: l'alternativa è Ubuntu 25.10
La più recente versione di Ubuntu è arrivata in perfetto orario con la fine del supporto a Windows 10, per dare nuova vita a milioni di PC.
Informatica Sistemi operativi
Definire Ubuntu un’alternativa a Windows 10 è quantomeno riduttivo, ma se questo può tornare utile a chi è rimasto tagliato fuori dopo il termine del supporto ufficiale, allora ben venga. È una distribuzione Linux gratuita utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo e  arricchita dall’ambiente grafico GNOME, per risultare di facile accesso anche per chi proviene da un PC con sistema operativo di casa Microsoft. Incarna appieno la filosofia open source e propone migliaia di applicazioni.

Ubuntu 25.10 come alternativa a Windows 10

Canonical, che si occupa del progetto in collaborazione con una comunità globale, ha rilasciato la nuova versione 25.10 proprio questo mese, giusto in tempo per l’addio a W10. Nota anche con il nome in codice Questing Quokka, porta con sé diversi miglioramenti e novità, sia a livello di supporto hardware sia per quanto riguarda le funzionalità integrate.

L'interfaccia di Ubuntu 25.10 con GNOME 49

Ci sono ad esempio l’ambiente desktop GNOME 49 che introduce controlli per i contenuti multimediali sulla schermata di blocco, le applicazioni Loupe e Ptyxis oltre a diverse ottimizzazioni sul fronte dell’accessibilità. L’OS è basato sul kernel 6.17.

Il download e l’installazione

Per il download di Ubuntu 25.10 è possibile far riferimento al sito ufficiale di Canonical oppure a quello della comunità italiana ubuntu-it.org. L’installazione richiede la creazione di un’unità USB o di un DVD da cui avviare il computer (potrebbe essere necessario modificare le impostazioni nel BIOS).

Sono garantiti nove mesi di aggiornamenti, fino al luglio 2026. Nelle stesse pagine si trovano i link per scaricare l’edizione 24.04.3 LTS con supporto esteso a cinque anni. Di seguito i requisiti minimi di sistema.

  • Processore dual core da 2 GHz;
  • 4 GB di RAM;
  • 25 GB di spazio libero su disco;
  • porta USB o lettore DVD per l’installazione;
  • accesso Internet (consigliato, non obbligatorio).

Canonical propone anche la versione Pro con 30 giorni di prova gratuita e supporto avanzato.

Tante alternative: distribuzioni Linux e non solo

Ci sono altri OS alternativi che suggeriamo di prendere in considerazione a chi vuol dare una seconda vita al proprio PC, dopo l’abbandono di Windows 10. Restando nell’ambito delle distribuzioni Linux segnaliamo Zorin OS, Oreon 10 e Xubuntu e Commodore OS Vision. Vale la pena segnalare anche ChromeOS Flex di Google, legato a doppio filo alla piattaforma in dotazione ai Chromebook.

Fonte: Canonical

Pubblicato il 21 ott 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
21 ott 2025
