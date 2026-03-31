Windows 11: Microsoft rilascia nuove build e blocca un update

Microsoft ha rilasciato ieri quattro nuove versioni preliminari di Windows 11 per gli iscritti ai canali Beta, Dev e Canary del programma Insider. Le principali novità riguardano Task Manager (Gestione attività), protezione amministratore, touchpad, stampa e Windows Console. L’azienda di Redmond ha inoltre sospeso la distribuzione dell’aggiornamento opzionale KB5079391 a causa di un errore mostrato durante l’installazione.

Novità incluse nelle nuove build

Le build 26220.8138 (KB5079491) e 26300.8142 (KB5079492), disponibili nei canali Beta e Dev, sono per Windows 11 25H2 e condividono quasi tutte le novità. Una di esse è la protezione amministratore. Permette di ottenere privilegi temporanei di amministratore solo per l’esecuzione di alcune operazioni. Può essere attivata in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Sicurezza di Windows > Protezione account .

Gli utenti possono ora scegliere in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Touchpad la dimensione (predefinita, piccola, media, grande) dell’area in basso a destra del touchpad da usare per il clic singolo. Nel Task Manager sono state invece aggiunte colonne opzionali per indicare l’uso della NPU (Neural Processing Unit), se presente nel processore.

Solo nella build 26300.8142 è ora visibile una nuova icona che indica il supporto per la modalità di stampa protetta nelle impostazioni della stampante. Le altre due build sono 28020.1797 (KB5079490) e 29558.1000, entrambe disponibili nel canale Canary. Solo in quest’ultima c’è una novità (l’altra include solo fix).

Microsoft ha aggiunto alla Windows Console tutti i cambiamenti introdotti nel progetto open source Windows Terminal, tra cui il supporto per i caratteri in grassetto e le immagini basate su Sixel. Sono presenti anche alcuni bug fix.

L’aggiornamento opzionale KB5079391 per Windows 11 25H2/24H2 del 26 marzo include molte novità. Microsoft ha tuttavia sospeso la distribuzione perché viene mostrato il codice di errore 0x80073712 durante l’installazione. Indica l’assenza di alcuni file.

L’azienda di Redmond non ha specificato la causa, ma rilascerà un aggiornamento di emergenza (out-of-band) nei prossimi giorni. Potrà essere installato in sostituzione del precedente, in quanto è cumulativo (include le nuove funzionalità insieme al fix). Pochi giorni fa, Microsoft ha promesso di migliorare la procedura di aggiornamento tramite Windows Update.