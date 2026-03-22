Windows 11: risolto problema di connessione alle app MS

Microsoft ha risolto un fastidioso bug introdotto dall’aggiornamento KB5079473 del 10 marzo. L’azienda di Redmond ha rilasciato la patch di emergenza (out-of-band) KB5085516 per Windows 11 25H2/24H2 che ripristina la possibilità di effettuare l’accesso alle app Microsoft con un account Microsoft.

Descrizione del problema e soluzione

Microsoft spiega che, in seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5079473 del 10 marzo, non era più possibile effettuare il login con l’account Microsoft ad alcune app, tra cui Teams, Edge, OneDrive, Word, Excel e Microsoft 365 Copilot. Anche se il dispositivo era connesso ad Internet veniva mostrato un messaggio di errore simile a questo:

È necessaria una connessione a Internet. Sembra che tu non sia connesso a Internet.

Il problema non si presenta se l’utente usa un account Entra ID (ex Azure Active Directory). Come soluzione temporanea era stato consigliato di riavviare il computer:

Se riscontri questo problema, riavvia il dispositivo mantenendolo connesso a internet. In questo modo si dovrebbe ripristinare lo stato di connettività del dispositivo e impedire che il problema si ripresenti. Tuttavia, tieni presente che se il dispositivo viene riavviato senza una connessione internet attiva, potrebbe tornare a uno stato di connettività in cui il problema potrebbe ripresentarsi.

Questo workaround non è più necessario perché Microsoft ha distribuito la patch di emergenza KB5085516 per Windows 11 25H2/24H2 che risolve il bug. Verrà offerta agli utenti che hanno installato l’aggiornamento KB5079473 tramite Windows Update. In alternativa può essere scaricata dal Microsoft Update Catalog, scegliendo quella adatta all’architettura (x64 o arm64) del dispositivo.

L’azienda di Redmond ha comunicato diverse novità per Windows 11 che miglioreranno usabilità, prestazioni e affidabilità. Alcune riguardano proprio Windows Update e la procedura di installazione degli aggiornamenti. Gli utenti sperano che ci siano anche meno bug in futuro.