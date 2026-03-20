Windows 11 KB5079473: problema di connessione alle app MS

C’è un problema segnalato per l’aggiornamento KB5079473 distribuito una decina di giorni fa da Microsoft e destinato alle versioni 25H2 e 24H2 di Windows 11. A confermarlo è la stessa software house, parlando di malfunzionamenti che interessano la connettività internet e l’autenticazione ad alcune delle sue applicazioni.

Problema confermato con KB5079473 per Windows 11

Non è la prima volta che accade (e non sarà l’ultima). Capita con una certa frequenza che gli update rilasciati in occasione dei Patch Tuesday, dunque obbligatori da installare per definizione, finiscano per rompere qualche funzionalità del sistema operativo. A farne le spese sono ovviamente gli utenti.

In particolare, in questo caso i problemi riguardano l’accesso ad applicazioni come Teams, OneDrive, Word, Excel, Edge e 365 Copilot attraverso l’account Microsoft. Per qualche ragione non meglio specificata, invece di portare a termine correttamente il login può comparire un messaggio simile a È necessaria una connessione a Internet. Sembra che tu non sia connesso a Internet , anche se si è online.

Il gruppo di Redmond suggerisce una soluzione temporanea: riavviare il PC assicurandosi che sia collegato a internet già in fase di boot. Non sappiamo quanto possa rivelarsi efficace, considerando che di norma tutti i computer si connettono automaticamente non appena vengono accesi. Aggiunge inoltre che il problema potrebbe risolversi da solo , questo ci fa pensare a un’anomalia lato server. Questa la spiegazione fornita.