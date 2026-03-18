AI opzionale su W11: stop all'installazione di Microsoft 365 Copilot

Un altro dietrofront, dopo il coro di proteste: l’applicazione di Microsoft 365 Copilot non sarà più installata automaticamente su Windows 11. Era stato annunciato nel mese di settembre, con rollout previsto prima per ottobre e poi posticipato a dicembre, ma in realtà mai iniziato. L’obiettivo (non dichiarato) era quello di spingere l’utilizzo dell’AI.

L’app Microsoft 365 Copilot su W11, solo se la vuoi

Ora, la redazione del sito Windows Latest racconta di aver trovato un aggiornamento della dashboard Admin 365 che recita così: L’installazione automatica dell’app Microsoft 365 Copilot sui dispositivi Windows con app desktop Microsoft 365, prevista per dicembre 2025, è temporaneamente disabilitata .

Con i nomi scelti per identificare gli strumenti e i servizi legati a Copilot la confusione regna sovrana. Facciamo chiarezza. L’app Copilot è quella dedicata al chatbot (l’alternativa a ChatGPT e Gemini), mentre la versione per Microsoft 365 Copilot è pensata per l’integrazione con il pacchetto Office, entrando in azione ad esempio per generare un riassunto dei documenti di testo in Word, per creare le presentazioni in PowerPoint e per trovare i file salvati su OneDrive. Questa è la descrizione fornita dal sito ufficiale.

L’app Microsoft 365 Copilot è la tua app di produttività AI-first per il lavoro e la vita. Offre un unico spazio per chattare con il tuo assistente AI, creare e modificare contenuti, trovare rapidamente file e accedere alle tue app Microsoft 365 preferite per aiutarti a fare di più senza sforzi aggiuntivi.

Windows 11 e AI: Microsoft sta mantenendo la promessa

La decisione è in linea con la promessa formulata da Microsoft all’inizio dell’anno, quella di ripulire Windows 11 dalle tante funzionalità di intelligenza artificiale introdotte in modo anche forzato. Il malcontento degli utenti si è trasformato nel trend che ha portato alla diffusione del termine Microslop, a testimonianza di come in molti vogliono un sistema operativo in cui l’AI sia una libera scelta e non un’imposizione.