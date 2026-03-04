Il ban del termine "Microslop" su Copilot si ritorce contro Microsoft

C’è un modo infallibile per trasformare un insulto di nicchia in uno slogan universale: provare a censurarlo. Microsoft lo ha appena dimostrato in modo spettacolare, bannando la parola “Microslop” dal proprio server Discord dedicato a Copilot. Il risultato? Il termine ora mille volte più famoso di prima.

Il termine “Microslop” vietato su Discord: la mossa di Microsoft si ritorce contro

“Microslop” è il soprannome dispregiativo che gli utenti hanno affibbiato a Microsoft per descrivere la sua ossessione nel ficcare funzionalità AI ovunque, da Windows 11, ribattezzato “sistema operativo agentico,” fino a Notepad, l’editor di testo più basilare del pianeta, che a causa del restyling AI ha esposto gli utenti a una grave falla di sicurezza informatica. Il termine è un gioco di parole con “slop,” parola dell’anno 2025 secondo il dizionario Merriam-Webster, che indica la valanga di contenuti AI di bassa qualità che intasa i feed di tutto il mondo.

Quando il termine è comparso nel server Discord di Copilot, attivo da oltre un anno, il team di moderazione di Microsoft ha pensato bene di bannarlo. Una scelta che, come ha scoperto Windows Latest, ha avuto l’effetto opposto a quello desiderato.

Update: The server is now locked, history is now hidden, https://t.co/SAeb5wgSwy — Windows Latest (@WindowsLatest) March 1, 2026

La figuraccia di Microsoft

Gli utenti hanno trovato immediatamente modi per aggirare il filtro, scrivendo “Microsl0p” con lo zero, per esempio. La risposta di Microsoft? Bloccare l’intero server Discord e nascondere tutta la cronologia dei messaggi. Una reazione esagerata…

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato che il server Discord è stato preso di mira da spammer che tentavano di interrompere e sovraccaricare lo spazio con contenuti dannosi non correlati a Copilot, e che il blocco di termini come “Microslop” era temporaneo mentre l’azienda lavorava per implementare migliori salvaguardie. E chi se la beve?

Effetto Streisand in pieno svolgimento, ha commentato un utente su Reddit — riferendosi al fenomeno per cui i tentativi di sopprimere un’informazione finiscono per amplificarla.

Il problema più grande dietro la presa in giro

Al di là della comicità della situazione, il messaggio è serio. Il sentimento pubblico verso le offerte AI di Microsoft è ai minimi storici. L’azienda sta investendo decine di miliardi nell’AI, una scommessa che finora non sta impressionando gli investitori, mentre gli utenti si ritrovano strumenti di ricerca inefficaci, chatbot invadenti, bug che hanno fatto trapelare email riservate e funzionalità AI non richieste che spuntano ovunque.

“Microslop” non è solo un insulto, è il sintomo di un malcontento reale. E bannare quella parola, invece di affrontare le ragioni per cui esiste, finisce per confermare proprio il problema che si vorrebbe mettere a tacere.