Windows 11 KB5079473: molte novità nell'update di marzo

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento cumulativo KB5079473 per Windows 11 25H2 e 24H2 che includono tutte le novità dell’aggiornamento opzionale KB5077241 del 24 febbraio e aggiunge le patch di sicurezza. Disponibili anche gli update KB5079466 per Windows 11 26H1, KB5078883 per Windows 11 23H2 e KB5078885 per Windows 10 22H2 ESU.

Novità dell’aggiornamento KB5079473

In seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5079473 (automatico tramite Windows Update), le build di Windows 11 25H2 e 24H2 diventano 26200.8037 e 26100.8037. Può essere scaricato anche dal Microsoft Update Catalog prestando attenzione all’architettura (x64 o arm64). L’azienda di Redmond ha elencato tre miglioramenti, tra cui quello relativo alla ricerca dei file in Esplora file. Sono stati inoltre aggiornati i certificati per Secure Boot.

Come detto sono presenti tutte le novità introdotte con l’update opzionale di fine febbraio. Gli utenti troveranno nuove emoji (Emoji 16.0), un test di velocità per la connessione di rete (ma viene eseguito nel browser) e il tool Sysmon per il monitoraggio del sistema. La funzionalità Quick Machine Recovery è ora attiva per impostazione predefinita sui dispositivi con Windows 11 Professional.

Microsoft ha inoltre cambiato la finestra delle impostazioni dei widget (ora a schermo intero) e aggiunto il supporto per le immagini WebP come sfondi del desktop. È stata anche migliorata la ricerca nella barra delle applicazioni, indicando il numero di risultati per ogni categoria e mostrando l’anteprima quando viene spostato il puntatore del mouse su un risultato.

L’aggiornamento KB5079466 per Windows 11 26H1 (build 28000.1643) è invece riservato ai dispositivi con chip Qualcomm Snapdragon X2. Include tutte le novità dell’aggiornamento opzionale di fine febbraio, tra cui quelle specifiche per Copilot+ PC che sfruttano i modelli AI.

È stato distribuito anche l’aggiornamento KB5078883 per Windows 11 23H2, ma deve essere scaricato dal Microsoft Update Catalog. Ci sono vari bug fix e nuovi certificati per Secure Boot. Infine, l’aggiornamento KB5078885 per Windows 11 22H2 è riservato agli utenti che partecipano al programma ESU (Extended Security Updates).