Windows 11 26H1: tante novità dell'update facoltativo

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento facoltativo KB5077239 per Windows 11 26H1, il secondo dopo quello del 10 febbraio (obbligatorio). Stavolta l’elenco delle novità è molto più lungo e include diverse funzionalità AI. Questa versione del sistema operativo è preinstallata sui nuovi Copilot+ PC con processori Snapdragon X2.

Principali novità di KB5077239

Diverse novità presenti nell’aggiornamento KB5077239 sono state incluse nelle versioni preliminari riservate agli Insider. Le prime tre riguardano solo i Copilot+ PC. L’agente AI nelle impostazioni supporta altre lingue (ora c’è l’italiano), il menu di ricerca visualizza più risultati, le modifiche possono essere apportate più velocemente e viene mostrata una finestra di dialogo quando non è possibile modificare ulteriormente le impostazioni.

Il menu contestuale di Click to Do semplifica l’accesso alle azioni più frequenti e viene automaticamente aperto quando sullo schermo ci sono immagini e tabelle. L’utente può infine utilizzare i Windows Studio Effects anche con le fotocamere aggiuntive, ad esempio quello collegate alla porta USB.

Tutte le altre novità sono o saranno disponibili anche per Windows 11 25H2/24H2, in quanto non richiedono la presenza dei chip Qualcomm. La più interessante è Cross Device Resume. Permette di riprendere su PC il lavoro iniziato su smartphone Android, come l’uso di Word, Excel o PowerPoint e la riproduzione musicale con Spotify.

Windows Hello supporta ora i lettori di impronte digitali esterni, mentre i musicisti possono sfruttare il supporto avanzato per MIDI 1.0 e 2.0. Altre novità riguardano l’accessibilità (Assistente vocale, Accesso vocale e Dettatura vocale). Microsoft ha aggiornato anche Esplora file, il “punto debole” di Windows 11.

È stato applicato il tema scuro a diverse finestre di dialogo e barre di stato, semplificato il menu contestuale e migliorata la sezione che elenca i file usati più spesso o scaricati di recente. Non mancano ovviamente vari bug fix. Tutte le novità sono elencate nella pagina dedicata all’aggiornamento.