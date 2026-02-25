 Windows 11 26H1: tante novità dell'update facoltativo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Windows 11 26H1: tante novità dell'update facoltativo

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento facoltativo KB5077239 per Windows 11 26H1, il secondo dopo quello obbligatorio del 10 febbraio.
Windows 11 26H1: tante novità dell'update facoltativo
Informatica Sistemi operativi
Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento facoltativo KB5077239 per Windows 11 26H1, il secondo dopo quello obbligatorio del 10 febbraio.
Google AI Studio

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento facoltativo KB5077239 per Windows 11 26H1, il secondo dopo quello del 10 febbraio (obbligatorio). Stavolta l’elenco delle novità è molto più lungo e include diverse funzionalità AI. Questa versione del sistema operativo è preinstallata sui nuovi Copilot+ PC con processori Snapdragon X2.

Principali novità di KB5077239

Diverse novità presenti nell’aggiornamento KB5077239 sono state incluse nelle versioni preliminari riservate agli Insider. Le prime tre riguardano solo i Copilot+ PC. L’agente AI nelle impostazioni supporta altre lingue (ora c’è l’italiano), il menu di ricerca visualizza più risultati, le modifiche possono essere apportate più velocemente e viene mostrata una finestra di dialogo quando non è possibile modificare ulteriormente le impostazioni.

Il menu contestuale di Click to Do semplifica l’accesso alle azioni più frequenti e viene automaticamente aperto quando sullo schermo ci sono immagini e tabelle. L’utente può infine utilizzare i Windows Studio Effects anche con le fotocamere aggiuntive, ad esempio quello collegate alla porta USB.

Tutte le altre novità sono o saranno disponibili anche per Windows 11 25H2/24H2, in quanto non richiedono la presenza dei chip Qualcomm. La più interessante è Cross Device Resume. Permette di riprendere su PC il lavoro iniziato su smartphone Android, come l’uso di Word, Excel o PowerPoint e la riproduzione musicale con Spotify.

Windows Hello supporta ora i lettori di impronte digitali esterni, mentre i musicisti possono sfruttare il supporto avanzato per MIDI 1.0 e 2.0. Altre novità riguardano l’accessibilità (Assistente vocale, Accesso vocale e Dettatura vocale). Microsoft ha aggiornato anche Esplora file, il “punto debole” di Windows 11.

È stato applicato il tema scuro a diverse finestre di dialogo e barre di stato, semplificato il menu contestuale e migliorata la sezione che elenca i file usati più spesso o scaricati di recente. Non mancano ovviamente vari bug fix. Tutte le novità sono elencate nella pagina dedicata all’aggiornamento.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 25 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11: mega aggiornamento con emoji, taskbar e altro

Windows 11: mega aggiornamento con emoji, taskbar e altro
Il kernel Linux 7.0 rc1 è qui: novità per CPU, GPU e file system

Il kernel Linux 7.0 rc1 è qui: novità per CPU, GPU e file system
Nuovo SharePoint con AI integrata: anteprima da marzo 2026

Nuovo SharePoint con AI integrata: anteprima da marzo 2026
Windows blocca i driver pericolosi: come funziona la lista nera

Windows blocca i driver pericolosi: come funziona la lista nera
Windows 11: mega aggiornamento con emoji, taskbar e altro

Windows 11: mega aggiornamento con emoji, taskbar e altro
Il kernel Linux 7.0 rc1 è qui: novità per CPU, GPU e file system

Il kernel Linux 7.0 rc1 è qui: novità per CPU, GPU e file system
Nuovo SharePoint con AI integrata: anteprima da marzo 2026

Nuovo SharePoint con AI integrata: anteprima da marzo 2026
Windows blocca i driver pericolosi: come funziona la lista nera

Windows blocca i driver pericolosi: come funziona la lista nera
Luca Colantuoni
Pubblicato il
25 feb 2026
Link copiato negli appunti