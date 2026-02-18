Windows 11 26H1: dettagli su supporto e requisiti CPU

Microsoft aveva comunicato al CES 2026 di Las Vegas che Windows 11 26H1 sarà disponibile solo per i dispositivi con processori Qualcomm. L’azienda di Redmond ha ora pubblicato due documenti ufficiali che riguardano i processori compatibili e la durata del supporto. Il 10 febbraio è stato distribuito il primo aggiornamento.

Processori compatibili con Windows 11 26H1

La conferma ufficiale di Windows 11 26H1 è arrivata il 7 novembre 2025 con il rilascio della prima build 28xxx per gli iscritti al programma Insider. Nella descrizione è scritto che questa versione include cambiamenti alla piattaforma per supportare nuovi processori. Nel corso dei mesi successivi sono state distribuite altre sette versioni preliminari, tutte nel canale Canary (la più recente è del 12 febbraio).

In un recente documento di supporto, Microsoft ha elencato i processori compatibili: Snapdragon X2 Plus, Snapdragon X2 Elite e Snapdragon X2 Elite Extreme. Gli ultimi due sono stati annunciati da Qualcomm a fine settembre 2025. Il modello entry level è arrivato al CES 2026 di Las Vegas.

Questi processori sono presenti nei nuovi notebook (Copilot+ PC) di ASUS, HP e Lenovo mostrati a Las Vegas. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 26H1.

Gli utenti con Windows 11 25H2 (anche se hanno dispositivi con processori Snapdragon X1) non possono effettuare l’upgrade, ma dovranno attendere il rilascio di Windows 11 26H2 in autunno. Microsoft ha inoltre specificato che Windows 11 26H2 non potrà essere installato sui dispositivi con Windows 11 26H1. Il primo aggiornamento per Windows 11 26H1 è stato distribuito il 10 febbraio.

Ciclo di vita di Windows 11 26H1

L’azienda di Redmond ha aggiornato anche le pagine relative al ciclo di vita. Il supporto per Windows 11 26H1 Home e Pro verrà garantito fino al 14 marzo 2028. Gli aggiornamenti per Windows 11 26H1 Education e Enterprise verranno rilasciati fino al 13 marzo 2029.