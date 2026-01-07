CES 2026: nuovi notebook Lenovo Yoga e IdeaPad

Insieme alla serie ThinkPad, Lenovo ha aggiornato anche la serie Yoga. I sette modelli mostrati al CES 2026 di Las Vegas sono in formato tradizionale e 2-in-1 (convertibili) con processori Intel Core Ultra 3, AMD Ryzen AI 400 e Qualcomm Snapdragon X2. Il produttore cinese ha inoltre annunciati cinque modelli della serie IdeaPad. Quasi tutti saranno disponibili nel secondo trimestre.

Lenovo Yoga: specifiche complete

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition e Yoga Pro 7i Aura Edition condividono quasi tutte le specifiche. Le uniche differenze sono lo schermo OLED (16 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate fino a 120 Hz, 14 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate fino a 165 Hz) e il numero di altoparlanti (sei e quattro).

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core Ultra 3, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5070, webcam da 5 megapixel, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader SD, due porte Thunderbolt 4, due porte USB Type-C, batteria fino a 92,5 Wh, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0. I prezzi base sono 1.899 dollari (16 pollici) e 1.799 dollari (14 pollici).

Il Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition ha uno schermo POLED da 14 pollici (risoluzione 2.8K e refresh rate fino a 120 Hz), processori Intel Core Ultra 3, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, webcam da 5 megapixel, tre porte Thunderbolt 4, batteria da 75 Wh, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base è 1.499 dollari.

Anche Lenovo Yoga Slim 7a e Yoga Slim 7x sono praticamente identici. Cambiano solo processore (AMD Ryzen AI 400 e Qualcomm Snapdragon X2 Elite) e webcam (5 e 9 megapixel). Queste sono le altre specifiche: schermo OLED da 14 pollici (risoluzione 2.8K e refresh rate fino a 120 Hz), fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, tre porte USB Type-C, quattro altoparlanti, batteria da 70 Wh, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base dello Yoga Slim 7x è 949 dollari.

Infine ci sono i Lenovo Yoga 7a 2-in-1 con schermo OLED da 14 e 16 pollici (risoluzione 2.8K e refresh rate fino a 120 Hz). Le altre specifiche sono simili a quelle dello Yoga Slim 7a. I prezzi base sono 899 dollari (14 pollici) e 849 dollari (16 pollici).

Lenovo IdeaPad: specifiche complete

Il Lenovo IdeaPad Pro 5i ha uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione 2.8K e refresh rate di 120 Hz. Integra i processori Intel Core Ultra 300, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5060, webcam full HD, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, jack audio, due altoparlanti, card reader SD, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base è 1.699 dollari.

Lenovo IdeaPad 5a 2-in-1 e IdeaPad 5x 2-in-1 condividono quasi tutte le caratteristiche. Cambiano lo schermo OLED touch (15,3 e 14 pollici) e il processore (AMD Ryzen AI 400 e Qualcomm Snapdragon X2 Plus). Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader microSD, webcam full HD, due altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base di IdeaPad 5a 2-in-1 è 799 dollari.

Infine, il Lenovo IdeaPad Slim 5x viene offerto con schermo OLED da 15,3 pollici e LCD da 13,3 pollici. Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon X2 Plus, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader microSD, webcam full HD, due altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base del modello da 15,3 pollici è 899 dollari.