CES 2026: nuovi Lenovo ThinkPad X1 e X9

Lenovo ha annunciato nuovi notebook delle serie ThinkPad X1 e X9 al CES 2026 di Las Vegas. I ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition, ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition e ThinkPad X9 15p Aura Edition integrano i processori Intel Core Ultra 3. Il produttore cinese ha mostrato anche il ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist e il ThinkPad Rollable XD Concept.

Lenovo ThinkPad X1 e X9: specifiche complete

Il ThinkPad X1 Carbon Gen 14 ha uno schermo IPS da 14 pollici con risoluzione WUXGA oppure OLED (touch e non) con risoluzione 2.8K. Gli utenti potranno scegliere configurazioni con processori Intel fino al Core Ultra X7, fino a 64 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 5.0 fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam con risoluzione fino a 10 megapixel, due altoparlanti, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e 5G, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali, uscita HDMI 2.1, jack audio, tre porte Thunderbolt 4, una porta USB Type-A e batteria da 58 Wh. Sarà disponibile con Windows 11 e Linux entro il primo trimestre. Il prezzo base è 1.999 dollari.

Il ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 è la corrispondente versione convertibile, quindi la cerniera consente di ruotare lo schermo fino a 180 gradi. Sarà disponibile entro il primo trimestre. Il prezzo base è 2.149 dollari. Per i due notebook sono stati utilizzati materiali riciclati (alluminio, magnesio, fibra di carbonio e plastica).

Il ThinkPad X9 15p ha uno schermo OLED (touch e non) da 15,3 pollici con risoluzione 2.8K. Integra processori Intel fino al Core Ultra X9, fino a 64 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 5.0 fino 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam con risoluzione fino a 10 megapixel, sei altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali, uscita HDMI 2.1, jack audio, tre porte Thunderbolt 4, una porta USB Type-A e batteria da 88 Wh. Sarà disponibile con Windows 11 e Linux (Ubuntu) entro il primo trimestre. Il prezzo base è 1.999 dollari.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist

Il ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist è un convertibile, ma la modalità tablet viene attivata in maniera originale. Invece di una cerniera lungo il lato lungo è presente un perno centrale che ruota automaticamente grazie ad un sistema motorizzato.

Queste sono le specifiche: schermo OLED touch da 14 pollici (risoluzione 2.8K), processori Intel Core Ultra 3, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 5.0 fino a 2 TB, webcam con risoluzione fino a 10 megapixel, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali, uscita HDMI 2.1, jack audio, due porte Thunderbolt 4, due porte USB Type-A e batteria da 75 Wh. Sarà disponibile a giugno. Il prezzo base è 1.649 dollari.

Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept

Lenovo ha infine svelato il ThinkPad Rollable XD Concept. Come si deduce dal nome, lo schermo OLED è arrotolabile e si può estendere in verticale. La diagonale passa quindi da 13,3 a 15,9 pollici. È simile al ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, ma schermo e motori sono nel coperchio invece che nello chassis.

Lo schermo avvolge il bordo superiore e, quando il notebook è chiuso, mostra alcuni widget sul coperchio. Non è noto se e quando diventerà un prodotto commerciale.