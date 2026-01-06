 HP OmniBook Ultra 14 con chip Intel e Qualcomm
HP OmniBook Ultra 14 ha uno schermo OLED da 14 pollici, processori Intel Core Ultra 300 o Qualcomm Snapdragon X2, fino a 64 GB di RAM e SSD fino a 1 TB.
Al CES 2026 di Las Vegas sono stati annunciati molti notebook con i processori di Intel, AMD e Qualcomm. HP ha mostrato il nuovo OmniBook Ultra 14 con chip Intel Core Ultra 3 e Snapdragon X2 Elite/Plus, insieme ad altri modelli delle serie OmniBook X, 7, 5 e 3.

HP OmniBook Ultra 14: specifiche complete

HP afferma che OmniBook Ultra 14 è il notebook consumer più sottile al mondo (circa un centimetro di spessore) e quello con le maggiori prestazioni AI. È anche il primo OmniBook con camera di vapore. Ha uno schermo OLED touch da 14 pollici con risoluzione di 2880×1800 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

Gli utenti potranno acquistare configurazioni con processori Intel Core Ultra 300 (non sono noti i modelli) o Qualcomm Snapdragon X2 Elite (12 o 18 core) e Snapdragon X2 Plus (10 core). Grazie ad una partnership esclusiva, la NPU integrata nei due Snapdragon X2 Elite raggiunge prestazioni fino a 85 TOPS, invece degli 80 TOPS standard.

HP OmniBook Ultra 14

Queste sono le altre specifiche: 16/32/64 GB di memoria LPDDR5X (a 9.522 MT/s con i chip Qualcomm e fino a 9.600 MT/s con i chip Intel), SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 da 512 GB o 1/2 TB, webcam da 5 megapixel con sensore infrarosso, quattro altoparlanti, jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0 (5.4 con chip Qualcomm), tre porte USB Type-C (Thunderbolt 5 con chip Intel) e batteria da 70 Wh con autonomia fino a 20 ore (30 ore con chip Qualcomm).

HP non ha comunicato disponibilità e prezzo. Secondo Engadget sarà in vendita da fine gennaio ad un prezzo base di 1.550 dollari.

Il produttore statunitense ha annunciato anche i notebook OmniBook X con schermo OLED o IPS da 14, 16 e 17 pollici, OmniBook 7 e 5 con schermo da 14 e 16 pollici, OmniBook 3 con schermo da 14, 16 e 17,3 pollici. OmniBook X, 7 e 5 saranno disponibili con processori Intel Core Ultra 300 e AMD Ryzen AI 400. Gli OmniBook 3 anche con processori Qualcomm Snapdragon X2.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 6 gen 2026

Luca Colantuoni
6 gen 2026
