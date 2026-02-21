Windows 11: novità per menu contestuale e impostazioni

Microsoft ha annunciato la disponibilità di due versioni preliminari di Windows 11 25H2 per gli iscritti al programma Insider. Le build 26300.7877 (KB5077232) e 26220.7872 (KB5077231) sono disponibili nei canali Dev e Beta rispettivamente, ma condividono le stesse funzionalità. Maggiori novità sono incluse nella build 28020.1619 (KB 5077230) disponibile nel canale Canary (anche se indicato dovrebbe essere una versione preliminare di Windows 11 26H1).

Novità in arrivo per Windows 11 25H2

La prima novità riguarda il menu contestuale in Esplora file. Microsoft ha già apportato modifiche per ridurre il numero di voci elencate. Ora ha aggiunto un piccolo cambiamento estetico per consentire agli utenti di comprendere meglio il comando Apri. In caso di clic con il pulsante destro del mouse su un file .exe , .bat o .cmd , accanto alla voce “Apri” del menu contestuale verrà mostrata l’icona associata all’app predefinita del file.

Le altre due novità riguardano le impostazioni, in particolare le informazioni sul dispositivo. Nella schermata home viene mostrata una scheda semplificata che indica processore, RAM, storage e GPU. In Impostazioni > Sistema > Informazioni di sistema , i dettagli hardware sono nuovamente visualizzati in modo visibile nella parte superiore della pagina. Nella sezione Informazioni sul dispositivo ci sono dettagli di sistema con il supporto per il copia/incolla.

Novità in arrivo per Windows 11 26H1

La principale novità inclusa nella build 28020.1619 è Cross Device Resume. La funzionalità permette di continuare su PC le attività iniziate su smartphone Android, come la riproduzione di Spotify, l’uso di Word, Excel o PowerPoint e la navigazione web.

Per smartphone HONOR, OPPO, Samsung, Vivo e Xiaomi è possibile riprendere i file online aperti nell’app Microsoft Copilot. I file si aprono nell’app Microsoft 365 sul PC, se installata. Se non è installata, i file si aprono nel browser web predefinito.

Per quanto riguarda la sicurezza è stato aggiunto il supporto per il login con Windows Hello tramite lettori di impronte digitali esterni. Microsoft ha inoltre migliorato alcune funzionalità di accessibilità, tra cui Assistente vocale, Dettatura vocale e Accesso vocale.

Infine, l’agente AI nelle impostazioni supporta altre otto lingue (che si aggiungono a inglese e francese): italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, coreano, giapponese, hindi e cinese.

