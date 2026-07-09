Linux Mint 23 cambia con il supporto ufficiale a Wayland

È un anno ricco di cambiamenti per una delle distribuzioni Linux più apprezzate, scelta da molti per sostituire Windows 10 sul proprio PC in seguito all’abbandono da parte di Microsoft. Dopo aver deciso di passare a un ciclo di sviluppo più lungo (ci torneremo più avanti), il team al lavoro su Linux Mint 23 ha comunicato che la prossima major release della piattaforma includerà il supporto ufficiale a Wayland, insieme all’ambiente grafico Cinnamon. Non sarà più accompagnato dall’etichetta sperimentale, come invece è ancora nella versione 22.3 Zena lanciata a gennaio.

Wayland non più sperimentale in Linux Mint 23

Non sparirà comunque X11. Al momento non è chiaro quale delle due opzioni verrà resa quella di default. Ecco quanto si legge nel comunicato appena condiviso sul blog, a cui rimandiamo per l’elenco completo dei miglioramenti che hanno permesso il passo in avanti.

Abbiamo lavorato sodo su Wayland e siamo arrivati ​​a un punto in cui risulta stabile e l’esperienza è quasi alla pari con X11. Il supporto per Wayland non sarà più considerato sperimentale. Nella prossima versione di Cinnamon, sia X11 che Wayland saranno pienamente supportati.

Il passaggio di consegne sembra una diretta conseguenza di quanto appena riportato, un avvicendamento quasi inevitabile. Dopotutto, è il percorso di evoluzione che hanno già affrontato parecchie altre distribuzioni come Fedora, Ubuntu, Debian e openSUSE.

La prossima major release arriverà entro l’anno

L’arrivo di Linux Mint 23 è atteso entro la fine del 2026. Sarà il risultato del nuovo ciclo di sviluppo a cui abbiamo accennato in apertura. L’obiettivo dichiarato è quello di avere meno release distribuite durante l’anno, indicativamente solo una invece delle due a cui erano stati abituati gli utenti. Questo dovrebbe concedere a chi cura il progetto più tempo per creare e implementare funzionalità inedite, riducendo quello da spendere nella fase di test che anticipa l’arrivo di ogni versione.