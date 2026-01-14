Linux Mint 22.3 Zena è in download: link e novità

Nessuna sorpresa, lo avevamo anticipato la scorsa settimana notando il caricamento delle immagini ISO su alcuni mirror: ora c’è l’annuncio ufficiale per la disponibilità di Linux Mint 22.3. Nome in codice Zena, questa nuova versione della distribuzione Linux porta con sé alcune novità interessanti.

Zena è qui: annuncio ufficiale per Linux Mint 22.3

È distribuita con ambienti desktop Cinnamon, Xfce e MATE, così da andare incontro ai gusti di tutti. Riceverà supporto almeno fino ad aprile 2029. Basata su Ubuntu 24.04.3 LTS con kernel 6.14, è la quarta e ultima release della serie 22. Più avanti, forse già in estate, potrebbe arrivare la 23 con Ubuntu 26.04 LTS. Include un restyling per il menu delle applicazioni (reso più personalizzabile), utility di sistema inedite, miglioramenti nella gestione delle lingue, delle configurazioni multi-monitor e altro ancora.

Tra i software preinstallati interessati da cambiamenti (nulla di rivoluzionario) figurano Timeshift, Warpinator, Hypnotix, Captain, Update Manager e Mint Backup. Per conoscere l’elenco completo delle novità rimandiamo al changelog che include tutti i dettagli in merito ai problemi risolti.

Come effettuare il download dell’immagine ISO per installare Linux Mint 22.3 Zena sul tuo computer? È sufficiente visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale e scegliere la versione desiderata. Sul blog c’è la guida con le istruzioni per aggiornare dalle precedenti 22, 22.1 e 22.2. Riportiamo di seguito i requisiti di sistema.

Processore Intel o AMD a 64-bit.

2 GB di RAM (4 GB consigliati);

20 GB di spazio libero (100 GB consigliati);

display con risoluzione 1024×768 pixel.

Si tratta senza dubbio di una delle distribuzioni che nell’ultimo periodo hanno maggiormente attirato l’attenzione di chi cerca un’alternativa a Windows 10, dopo l’abbandono del sistema operativo da parte di Microsoft. Solo gli iscritti al programma ESU (Extended Security Updates) continuano a ricevere update in occasione dei Patch Tuesday. Un’altra è sicuramente Zorin OS, che proprio in questi giorni celebra il traguardo dei 2 milioni di download in pochi mesi.