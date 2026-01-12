Linux Mint 22.3 in download prima dell'annuncio

Manca ancora l’annuncio da parte del team al lavoro sul progetto, ma Linux Mint 22.3 è già disponibile per il download nella sua versione finale. Nome in codice Zena, porta con sé alcune novità degne di nota come abbiamo già avuto modo di esaminare in alcuni articoli precedenti su queste pagine.

Sono già online le ISO di Linux Mint 22.3 Zena

La distribuzione è basata su Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) con kernel 6.14. Le tre edizioni confezionate hanno in dotazione gli ambienti desktop Cinnamon 6.6, Xfce 4.18 e MATE 1.26. Il primo porta con sé cambiamenti importanti che riguardano il menu, la gestione della tastiera e dei temi. Nel changelog figura anche gli aggiornamenti destinati all’app Warpinator con supporto IPv6, al player Hypnotix e alla suite Captain .

Come effettuare subito il download e l’installazione? È possibile far riferimento ad alcuni mirror indicati alla pagina dedicata del sito ufficiale (1, 2, 3) dove sono già state caricate le immagini ISO. Chi ha sul proprio computer la 22.2 può procedere attraverso l’Update Manager.

L’annuncio ufficiale per la disponibilità di Linux Mint 22.3 nella sua versione finale dovrebbe arrivare arrivare entro pochi giorni o al più tardi nel corso della prossima settimana. C’è stato un lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia, dovuto alle festività di Natale e capodanno appena concluse. Questi i requisiti minimi da soddisfare.

2 GB di RAM (4 GB consigliati);

20 GB di spazio libero (100 GB consigliati);

display con risoluzione 1024×768 pixel.

È una delle distribuzioni Linux più apprezzate dagli utenti, per la sua semplicità e non solo. Molti hanno iniziato a guardare con interesse a queste piattaforme dopo che Microsoft ha interrotto il supporto a Windows 10, nei mesi scorsi. Le alternative non mancano, eccone alcune segnalate su queste pagine con articoli di approfondimento: Ubuntu, Kubuntu, openSUSE, Debian, Fedora, AnduinOS, MX, Oreon, Xubuntu, CachyOS, Pop!_OS, EndeavourOS, AlmaLinux, elemantary OS, BigLinux, Garudae Zorin OS.