Orfano di Windows 10? Perché dovresti provare Debian

Il team al lavoro sul progetto Debian lo descrive come il sistema operativo universale e una distribuzione di software libero . Entrambe le definizioni sono piuttosto azzeccate e ne illustrano bene la natura. È tra le alternative che potresti prendere in considerazione se sei alla ricerca di una piattaforma per sostituire Windows 10 dopo lo stop al supporto ufficiale da parte di Microsoft.

Addio Windows 10? Debian può essere la risposta

La più recente versione 13.1, nome in codice Trixie, basata sul kernel Linux 6.12 e rilasciata a inizio settembre, ha introdotto correzioni a problemi di sicurezza e ottimizzazioni varie. Lo screenshot qui sotto mostra l’interfaccia dell’OS con ambiente desktop GNOME, quella che consigliamo a chi proviene dalla piattaforma di Microsoft.

Per il download rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale. Propone diverse opzioni: la più comoda è quella che prevede di scaricare un piccolo file immagine da caricare su un supporto rimovibile, ad esempio una pendrive, da selezionare poi come unità principale all’avvio del PC. In questo caso sarà necessaria una connessione internet. Altrimenti, c’è anche la ISO completa.

Passiamo ai requisiti di sistema. In linea con lo spirito del progetto, sono alla portata anche dei computer meno recenti. Eccoli.

Requisiti minimi

Processore single core da 1 GHz;

chip grafico con supporto alla risoluzione 1024×768 pixel;

2 GB di RAM;

25 GB di spazio libero su disco;

accesso alla rete per download e configurazioni dopo l’installazione.

Requisiti consigliati

Processore dual core da 2 GHz;

chip grafico con supporto all’accelerazione hardware;

8 GB di RAM;

50 GB di spazio libero su disco;

accesso alla rete per download e configurazioni dopo l’installazione.

Ci sono poi requisiti specifici per ogni ambiente desktop. Ad esempio, 4 GB di RAM minimi e 8 GB consigliati per con GNOME e KDE Plasma, mentre 2/4 GB per Xfce.

Per quanto riguarda il software, il sistema operativo offre ad esempio il supporto per la suite di produttività LibreOffice, Firefox per la navigazione, Thunderbird per le e GIMP per l’elaborazione delle immagini. L’elenco esteso è sul sito ufficiale.

Una storia open lunga 32 anni

Debian è un progetto che ha origini molto lontane, fondato da Ian Murdock ben 32 anni fa durante gli studi universitari, poiché insoddisfatto della distribuzione SLS (Softlanding Linux System).

Sono tanti gli OS alternativi a W10 da prendere in considerazione. Ne abbiamo segnalati diversi su queste pagine nelle ultime settimane, eccoli: Fedora Linux, AnduinOS, MX Linux, Linux Mint, Zorin OS, Ubuntu, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OS e ChromeOS Flex.