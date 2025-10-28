Pop!_OS, la distro Linux facile da usare per chi lascia Windows 10

Milioni di utenti sono alle prese da un paio di settimane con la fine del supporto garantito da Microsoft per il sistema operativo Windows 10. Tra coloro che non possono passare al successore Windows 11 per ragioni legate alle limitazioni hardware, sono esclusi dal programma ESU (Extended Security Updates) e non prendono nemmeno in considerazione l’acquisto di un nuovo PC, molti si stanno rivolgendo alle distribuzioni Linux. Una di quelle che consigliamo di valutare è Pop!_OS.

Pop!_OS, la distro Linux alternativa a Windows 10

Come può suggerire il nome, la piattaforma fa della semplicità di utilizzo un dei suoi punti di forza. Basata su Ubuntu e con ambiente desktop GNOME, ha in dotazione una suite di applicazioni gratuite come LibreOffice per la gestione dei documenti e il browser Firefox di Mozilla per la navigazione, mentre altri possono essere scaricati attraverso il package manager integrato.

Sono disponibili diverse versioni per il download. Una di queste è la 22.04 LTS, per la quale sono state rilasciate edizioni con driver video proprietari, con quelli di NVIDIA e per Raspberry Pi 4. L’altra è invece la 24.04 LTS beta, in fase di test, con diverse novità.

L’installazione, come sempre richiede il download dell’immagine ISO (indicativamente dai 2,5 ai 3 GB) da scrivere poi su pendrive USB o DVD. Per quanto riguarda i requisiti minimi, corrispondono a 4 GB di RAM, 16 GB di spazio libero su disco e processore con architettura 64-bit.

Pop!_OS è un progetto curato da System76, produttore di computer con sede negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale.

In queste settimane, dopo l’addio a Windows 10 da parte di Microsoft, abbiamo dedicato articoli di approfondimento a tanti OS alternativi. Tra questi, segnaliamo AnduinOS, MX Linux, Linux Mint, Zorin OS, Ubuntu, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux e ChromeOS Flex, da prendere in considerazione per dare una seconda vita al proprio PC.