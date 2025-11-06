 BigLinux è una distro così leggera che la puoi provare nel browser
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

BigLinux è una distro così leggera che la puoi provare nel browser

Se cerchi un'alternativa leggera e gratuita a Windows 10, prova BigLinux: distribuzione moderna e compatibile anche con PC datati.
BigLinux è una distro così leggera che la puoi provare nel browser
Informatica Sistemi operativi
Se cerchi un'alternativa leggera e gratuita a Windows 10, prova BigLinux: distribuzione moderna e compatibile anche con PC datati.
BigLinux

BigLinux è una distribuzione Linux basata su Manjaro e curata da un team brasiliano (il sito ufficiale del progetto è in portoghese, ma la piattaforma supporta l’italiano). Con ambiente desktop KDE Plasma, è tra quelle da prendere in considerazione per sostituire Windows 10 al termine del suo ciclo vitale. Il download è ovviamente gratuito e il processo di installazione risulta alla portata di tutti.

BigLinux è la distro che può sostituire Windows 10

L’ultima release è stata pubblicata solo pochi giorni fa, a fine ottobre. È particolarmente indicata per chi cerca un’esperienza pronta all’uso, meno per coloro che invece desiderano un OS dallo stile minimalista. Il voto medio assegnato dalle recensioni su DistroWatch è 9.2.

Il desktop di BigLinux

La dotazione software include il supporto ad applicativi come quelli della suite LibreOffice per la produttività. C’è anche la possibilità di testarlo online all’interno del browser, per un primo contatto con la sua interfaccia. È così che abbiamo acquisito lo screenshot qui sopra. Per il download è invece sufficiente scaricare le immagini ISO dalle pagine del sito ufficiale. Il peso è di poco superiore a 4 GB.

Riportiamo di seguito i requisiti di sistema necessari per eseguire la piattaforma. Sono alla portata anche dei computer meno recenti, sia quelli desktop sia i laptop.

Requisiti minimi

  • Qualsiasi processore Intel o AMD con architettura 64 bit;
  • 2 GB di RAM;
  • 8 GB di spazio libero.

Requisiti consigliati

  • Qualsiasi processore Intel o AMD con architettura 64 bit;
  • 4 GB di RAM;
  • 40 GB di spazio libero.

Addio Windows 10? Guarda queste alternative

Lo stop agli aggiornamenti di Windows 10 sta costringendo molti a cercare un OS alternativo per sostituire quello di Microsoft, senza dover acquistare un nuovo PC. Fortunatamente, l’offerta non manca, ecco alcuni esempi: openSUSEDebian, Fedora Linux, AnduinOS, MX Linux, Linux MintZorin OS, Ubuntu, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OSEndeavourOS, Manjaro, Nobara, Bluestar, elemantary OS e ChromeOS Flex.

Fonte: BigLinux

Pubblicato il 6 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Furto al Louvre, oltre la password: PC con Windows 2000 e XP

Furto al Louvre, oltre la password: PC con Windows 2000 e XP
Windows 11 si aggiorna senza riavvio, cosa cambia (spoiler: nulla)

Windows 11 si aggiorna senza riavvio, cosa cambia (spoiler: nulla)
KDE Plasma 6.5.2: miglioramenti per KRunner e fix

KDE Plasma 6.5.2: miglioramenti per KRunner e fix
Windows 11 bloccato da BitLocker dopo l'aggiornamento, cosa fare

Windows 11 bloccato da BitLocker dopo l'aggiornamento, cosa fare
Furto al Louvre, oltre la password: PC con Windows 2000 e XP

Furto al Louvre, oltre la password: PC con Windows 2000 e XP
Windows 11 si aggiorna senza riavvio, cosa cambia (spoiler: nulla)

Windows 11 si aggiorna senza riavvio, cosa cambia (spoiler: nulla)
KDE Plasma 6.5.2: miglioramenti per KRunner e fix

KDE Plasma 6.5.2: miglioramenti per KRunner e fix
Windows 11 bloccato da BitLocker dopo l'aggiornamento, cosa fare

Windows 11 bloccato da BitLocker dopo l'aggiornamento, cosa fare
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
6 nov 2025
Link copiato negli appunti