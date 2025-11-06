BigLinux è una distro così leggera che la puoi provare nel browser

BigLinux è una distribuzione Linux basata su Manjaro e curata da un team brasiliano (il sito ufficiale del progetto è in portoghese, ma la piattaforma supporta l’italiano). Con ambiente desktop KDE Plasma, è tra quelle da prendere in considerazione per sostituire Windows 10 al termine del suo ciclo vitale. Il download è ovviamente gratuito e il processo di installazione risulta alla portata di tutti.

BigLinux è la distro che può sostituire Windows 10

L’ultima release è stata pubblicata solo pochi giorni fa, a fine ottobre. È particolarmente indicata per chi cerca un’esperienza pronta all’uso, meno per coloro che invece desiderano un OS dallo stile minimalista. Il voto medio assegnato dalle recensioni su DistroWatch è 9.2.

La dotazione software include il supporto ad applicativi come quelli della suite LibreOffice per la produttività. C’è anche la possibilità di testarlo online all’interno del browser, per un primo contatto con la sua interfaccia. È così che abbiamo acquisito lo screenshot qui sopra. Per il download è invece sufficiente scaricare le immagini ISO dalle pagine del sito ufficiale. Il peso è di poco superiore a 4 GB.

Riportiamo di seguito i requisiti di sistema necessari per eseguire la piattaforma. Sono alla portata anche dei computer meno recenti, sia quelli desktop sia i laptop.

Requisiti minimi

Qualsiasi processore Intel o AMD con architettura 64 bit;

2 GB di RAM;

8 GB di spazio libero.

Requisiti consigliati

Qualsiasi processore Intel o AMD con architettura 64 bit;

4 GB di RAM;

40 GB di spazio libero.

Addio Windows 10? Guarda queste alternative

Lo stop agli aggiornamenti di Windows 10 sta costringendo molti a cercare un OS alternativo per sostituire quello di Microsoft, senza dover acquistare un nuovo PC. Fortunatamente, l’offerta non manca, ecco alcuni esempi: openSUSE, Debian, Fedora Linux, AnduinOS, MX Linux, Linux Mint, Zorin OS, Ubuntu, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OS, EndeavourOS, Manjaro, Nobara, Bluestar, elemantary OS e ChromeOS Flex.