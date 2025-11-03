Nobara è la distro Linux per un addio a Windows 10 senza stress

Nobara è una versione modificata (e indipendente) di Fedora Linux, ottimizzata per risultare ancora più user friendly. Rispetto alla piattaforma base include elementi che la rendono pronta all’uso per il gaming, lo streaming e la creazione dei contenuti multimediali. Ecco perché consigliamo di prenderla in considerazione a chi sta cercando un’alternativa valida a Windows 10, dopo che Microsoft ha interrotto il supporto ufficiale al sistema operativo.

Perché scegliere Nobara al posto di Windows

Tra gli obiettivi dichiarati di chi cura il progetto c’è quello di evitare che gli utenti debbano aprire il terminale . Tutto è a portata di mano, anzi di clic, all’interno di un’interfaccia accessibile e familiare, senza costringere ad affrontare alcuna curva di apprendimento. Proprio per questo motivo, l’OS è proposto in diverse edizioni, con molti ambienti desktop come KDE, una sua versione custom, GNOME e due incarnazioni pensate per la console portatile Steam Deck. Insomma, a ognuno il suo.

La più recente release 42 è stata distribuita nel mese di maggio. Le ISO sono disponibili per il download gratuito attraverso la pagine del sito ufficiale. Il modo più semplice per procedere all’installazione è caricare l’immagine su una pendrive USB e selezionarla poi come unità di avvio all’accensione del computer.

In merito ai requisiti minimi, Nobara richiede almeno un processore Intel o AMD dual core (consigliato quad core), 4 GB di RAM (consigliati 8 GB), 30 GB di spazio libero su disco e il collegamento a internet per aggiornamenti e driver. È garantito il supporto per le GPU di AMD e NVIDIA.

La distribuzione fa parte di un lungo elenco di sistemi alternativi a Windows che gli utenti possono prendere in considerazione per i loro vecchi PC. Ci sono anche openSUSE, Debian, Fedora Linux, AnduinOS, MX Linux, Linux Mint, Zorin OS, Ubuntu, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OS, EndeavourOS, Manjaro e ChromeOS Flex,