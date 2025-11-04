 Sembra macOS, ma è Linux: la distribuzione Bluestar
Leggera, completa e gratuita: Bluestar è la distribuzione Linux pronta all'uso per lavorare e navigare senza stress, anche su PC datati.
Bluestar Linux su Facebook

C’è anche Bluestar tra le distribuzioni Linux da considerare, per sostituire Windows 10 sul proprio PC dopo lo stop agli aggiornamenti decido da Microsoft. Basata su Arch, integra l’ambiente desktop KDE Plasma (Wayland o X11), adottando uno stile che richiama alla mente quello tipico della piattaforma macOS. La semplicità d’uso e le richieste hardware molto contenute sono tra i suoi principali punti di forza.

Bluestar è la distro Linux che somiglia a macOS

L’ultimo aggiornamenti risale a poche settimane fa, a fine ottobre, quando l’autore del progetto ha pubblicato la versione 6.17.4. Può essere descritta una release pronta all’uso, include infatti software come il browser Firefox di Mozilla per la navigazione, il client email Thunderbird, FileZilla per la gestione FTP e l’accesso diretto al social network Bluesky, senza dimenticare GIMP per l’elaborazione delle immagini, VLC per la riproduzione dei file multimediali e l’intera suite LibreOffice per la produttività. Non manca ovviamente la possibilità di scaricarne altri, in base alle proprie esigenze.

L'interfaccia di Bluestar Linux

Per installare ed eseguire Bluestar sono sufficienti un qualsiasi processore da almeno 1 GB, 1 GB di RAM e 6,5 GB di spazio libero su disco. Si tratta di requisiti minimi alla portata di tutti i PC, anche di quelli meno recenti e che sicuramente non reggerebbero il passaggio al più moderno Windows 11. Per ottenere prestazioni ottimali senza mai rallentamenti è meglio però avere a bordo un processore un po’ più veloce, 4 GB di RAM e 20 GB di storage. Le immagini ISO sono in download sulla piattaforma SourceForge, il peso si aggira intorno ai 6 GB.

Riportiamo di seguito in chiusura un elenco di altri OS alternativi a W10 da prendere in considerazione. A ognuno abbiamo dedicato un articolo di approfondimento su queste pagine: openSUSEDebian, Fedora Linux, AnduinOS, MX Linux, Linux MintZorin OS, Ubuntu, Oreon, Xubuntu, OS Vision, Winux, CachyOS, Pop!_OSEndeavourOS, Manjaro, Nobara e ChromeOS Flex. Sono tutti gratuiti.

Fonte: SourceForge

Pubblicato il 4 nov 2025

