Linux Mint 22.3 Zena (beta) in download con molte novità

Mantenuta la promessa formulata a inizio dicembre: la versione beta di Linux Mint 22.3 è ora disponibile. Nome in codice Zena, porta con sé diverse novità importanti. Si tratta di una release LTS (Long-Term Support) che riceverà aggiornamenti almeno fino al 2029.

Linux Mint 22.3 Zena (beta): novità e download

Per chi non ne è a conoscenza, la distribuzione Linux è basata su Ubuntu (in questo caso 24.04.3 LTS con kernel 6.14). È tra quelle che hanno attirato maggiore interesse da parte di chi, nei mesi scorsi, si è visto costretto ad abbandonare Windows 10 in seguito all’addio di Microsoft. Tra i punti di forza ci sono la semplicità d’uso e un’esperienza utente ottimizzata per risultare accessibile.

Quali sono le novità introdotte? Ci sono un restyling del menu principale con opzioni aggiuntive per la personalizzazione, icone monocromatiche, miglioramenti allo strumento System Reports (nello screenshot qui sotto), al file manager Nemo, all’utilizzo della tastiera virtuale sullo schermo, al filtro Night Light per la luce blu e altri ritocchi all’interfaccia. Maggiori dettagli sono riportati nel changelog sul sito ufficiale.

Si registrano inoltre aggiornamenti per i software inclusi di default come Timeshift, Warpinator, Hypnotix, Captain e Update Manager. Per quanto riguarda in requisiti di sistema necessari all’installazione e all’esecuzione di Linux Mint 22.3, sono i seguenti.

2 GB di RAM (4 GB consigliati);

20 GB di spazio libero (100 GB consigliati);

display con risoluzione 1024×768 pixel.

Insomma, è un sistema operativo alla portata anche dei computer meno recenti, sui quali Windows farebbe fatica a girare in modo soddisfacente. Ecco il link per il download diretto dell’immagine ISO in italiano (2,9 GB) con ambiente desktop Cinnamon. Come sempre accade con le beta, potrebbero verificarsi bug e malfunzionamenti. Chi non vuole avere problemi di instabilità può contare sulla versione 22.2.

Il post di annuncio specifica che le versioni di Linux Mint distribuite nel corso del 2026 saranno accompagnate dalo stesso pacchetto software presente nella 22.3.