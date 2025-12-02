Linux Mint 22.3 Zena, ci siamo quasi: le novità

Il fondatore del progetto Clement Lefebvre ha annunciato l’arrivo di Linux Mint 22.3, nome in codice Zena. La nuova versione della distribuzione per computer desktop e laptop sarà basata su Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) e avrà il kernel 6.14. Non sono state fornite tempistiche certe per quanto riguarda la distribuzione, ma una prima beta dovrebbe arrivare già entro la prima metà di dicembre. L’attesa non sarà dunque lunga.

Le novità in arrivo con Linux Mint 22.3

Le novità introdotte sono in parte state svelate il mese scorso. Una di queste riguarda il restyling del menu delle applicazioni con ambiente Cinnamon (visibile nello screenshot qui sotto) con supporto a iconiche rappresentative per ogni categoria. C’è poi un miglioramento riguardante System Information con nuove sezioni riguardanti periferiche e dispositivi USB collegati, l’accelerazione hardware della GPU, le componenti interne PCI e il BIOS.

Il changelog della release 22.3 Zena includerà anche il tool System Admin che consente tra le altre cose di intervenire sul boot, una gestione evoluta della tastiera virtuale sullo schermo e Wayland. Ci saranno poi la possibilità di mettere in pausa le operazioni sui file nel manager Nemo, gli snapshot in Timeshift, la messaggistica in Warpinator, la modalità notturna always-on, il management dei template, pennello con indicatori di notifica per le app e altro ancora.

Mint è senza dubbio tra le distribuzioni Linux che più hanno attirato l’attenzione nel corso dell’ultimo periodo. Il merito è da attribuire almeno in parte alla sua natura user friendly. La svolta l’ha data Microsoft, abbandonando il suo Windows 10 interrompendo il supporto ufficiale. Tra le altre citiamo Ubuntu, Kubuntu, openSUSE, Debian, Fedora, AnduinOS, MX, Oreon, Xubuntu, CachyOS, Pop!_OS, EndeavourOS, AlmaLinux, elemantary OS, BigLinux, Garudae Zorin OS. L’ultima ha ottenuto oltre un milione di download in un mese. A tutte queste abbiamo dedicato articoli di approfondimento su queste pagine.